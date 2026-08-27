5 Tips agar Vagina Tidak Longgar, Bisa Lakukan Ini

JAKARTA - Sensasi vagina yang terasa lebih longgar dapat berkaitan dengan kondisi otot dasar panggul yang melemah. Kondisi ini bisa terjadi setelah melahirkan atau seiring bertambahnya usia. Kabar baiknya, otot dasar panggul dapat dilatih untuk membantu menjaga kekuatan dan fungsinya.

Otot dasar panggul merupakan kelompok otot yang berada di sekitar vagina dan berfungsi menopang sejumlah organ di area panggul, termasuk rahim, kandung kemih, dan rektum. Otot tersebut juga berperan dalam mengontrol keluarnya urine.

Ketika otot dasar panggul melemah, seseorang dapat mengalami sejumlah keluhan, seperti vagina terasa kurang kencang, urine mudah bocor, hingga peningkatan risiko prolaps organ panggul.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu memperkuat otot tersebut adalah latihan Kegel. Melansir laman Medical News Today, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Kenali Otot Dasar Panggul

Untuk mengenali otot dasar panggul, seseorang dapat mencoba menghentikan aliran urine sesaat saat buang air kecil. Otot yang digunakan untuk melakukan gerakan tersebut merupakan bagian dari otot dasar panggul.