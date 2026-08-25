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Bukan Sekadar Bakar Kalori, Latihan Perut Sambil Berdiri Punya Manfaat untuk Pencernaan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |11:05 WIB
Bukan Sekadar Bakar Kalori, Latihan Perut Sambil Berdiri Punya Manfaat untuk Pencernaan
Olahraga. (Foto: Freepik)
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LATIHAN perut ternyata punya banyak manfaat. Salah satu manfaat tersebut berkaitan dengan pencernaan.

Biasanya, latihan perut dianggap hanya akan membakar kalori seseorang. Untuk mandapatkan manfaat di pencernaan, olahraga perut bisa dilakukan sambil berdiri.

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1. Latihan Perut Sambil Berdiri

Olahraga untuk melatih otot perut tidak selalu harus dilakukan dengan gerakan crunch atau berbaring di lantai. Beberapa latihan perut juga dapat dilakukan sambil berdiri.

Menariknya, latihan perut sambil berdiri ternyata juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dikutip dari Verywell Health, latihan otot perut sambil berdiri dapat membantu meningkatkan pergerakan saluran pencernaan atau gastrointestinal motility.

Kondisi ini dapat mendukung proses pencernaan makanan sekaligus membantu membuat buang air besar lebih teratur dan mengurangi sembelit. Otot core sendiri tidak hanya mencakup bagian perut, tetapi juga otot di sekitar tulang belakang, pinggul, dan panggul.

Ketika kelompok otot tersebut dilatih, aktivitas saluran pencernaan juga dapat ikut terstimulasi. Gastroenterolog Susan Kais mengatakan, beberapa menit latihan perut sambil berdiri ditambah berjalan cepat selama sekitar 15 menit setiap hari sudah dapat membantu meningkatkan pergerakan saluran pencernaan.

 

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