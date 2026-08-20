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Menilik Vila yang Pernah Jadi Tempat Istirahat Soekarno

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |18:07 WIB
Menilik Vila yang Pernah Jadi Tempat Istirahat Soekarno
Menilik Vila yang Pernah Jadi Tempat Istirahat Soekarno (Foto: Vila Riung)
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JAKARTA - Vila Riung Gunung di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dibuka untuk masyarakat setelah puluhan tahun digunakan secara privat. Bangunan yang memiliki kaitan dengan sejarah perjalanan Presiden pertama RI, Soekarno, tersebut kini difungsikan sebagai restoran.

Vila Riung Gunung diketahui dibangun sekitar 1955 hingga 1957 di bawah arahan Soekarno, dengan Soedarsono sebagai arsiteknya. Bangunan tersebut kemudian menjadi salah satu tempat yang digunakan Soekarno untuk singgah dan beristirahat saat berada di kawasan Puncak.

Memasuki dekade 1960-an, Vila Riung Gunung sempat berfungsi sebagai Riung Gunung Coffee House. Pada masa itu, masyarakat dapat berkunjung untuk menikmati kopi dan berbagai hidangan. Sejumlah arsip dari periode tersebut juga mencatat Riung Gunung sebagai lokasi kegiatan dan kunjungan resmi.

Sejarah Vila 

Kini, sejarah Vila Riung Gunung kembali dihadirkan melalui NILAGIRI, restoran pertama di bawah Boboeatery, lini bisnis F&B Bobobox. Restoran tersebut mengusung konsep A Historic Home of Indonesian Flavors dengan menawarkan hidangan bercita rasa Indonesia dalam suasana vila bersejarah dan lanskap pegunungan Puncak.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut mengapresiasi dibukanya kembali Vila Riung Gunung untuk masyarakat. Menurutnya, keberadaan bangunan bersejarah tersebut dapat menjadi daya tarik baru bagi kawasan Puncak.

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