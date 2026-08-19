Viral, Penjual Kue Rugi Gegara Adonan Gagal Sampai Di-mention Kiky Saputri

JAKARTA — Kisah seorang penjual kue yang mengalami kerugian setelah adonannya gagal mendapat perhatian dari komika Kiky Saputri. Melihat cerita tersebut, Kiky menawarkan diri untuk memesan kue sekaligus mengganti modal yang hilang.

Cerita tersebut awalnya dibagikan oleh pemilik akun Threads @bellabep. Ia mengaku harus menanggung kerugian sekitar Rp450 ribu setelah adonan kue yang dibuatnya gagal.

Meski merasa sedih karena modalnya terbuang, penjual tersebut berusaha tetap berpikir positif dan berharap mendapat rezeki pengganti.

“Aku hari ini rugi 450rb karena adonanku gagal. Very sad, tapi semoga Tuhan gantikan lebih di depannya. AMINNNN!” tulisnya.

Dikomen Kiky Saputri

Unggahan tersebut kemudian sampai kepada Kiky Saputri. Alih-alih sekadar memberikan komentar, Kiky menawarkan untuk membeli kue dari penjual tersebut.