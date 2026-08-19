Viral! Pria Ini Dapat Kursi di Samping Alyssa dan Al Ghazali Gegara Pakai Busana Eyecatching

JAKARTA - Pengalaman tak biasa dialami seorang tamu undangan saat menghadiri perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Berkat busana adat yang dikenakannya, pria dengan akun Threads @achddan tersebut mendapat kesempatan berpindah tempat hingga akhirnya duduk di samping pasangan selebritas Alyssa Daguise dan Al Ghazali.

Pria tersebut awalnya mendapat tempat duduk di Blok G. Namun, ia kemudian diminta berpindah ke Blok A1 yang merupakan area untuk para pejabat.

Perpindahan tempat duduk itu rupanya berkaitan dengan penampilannya yang dinilai menarik perhatian. Busana yang dikenakannya dianggap cukup eye-catching sehingga ia diminta mengisi salah satu kursi di Blok A1.

“Rezeki banget disuruh pindah dari Blok G ke Blok A1, alasannya karena baju ku termasuk yang eyecatching untuk menuhin kursi pejabat di Blok A1,” tulisnya.

Duduk di Samping Al Ghazali dan Alyssa

Keberuntungan tersebut ternyata berlanjut. Setelah berpindah tempat, ia justru mendapat posisi duduk bersebelahan dengan Alyssa Daguise dan Al Ghazali.