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Profil dan Potret shanna shannon yang Nyanyikan Lagu Tanah Airku di Istana Negara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |09:05 WIB
Profil dan Potret shanna shannon yang Nyanyikan Lagu Tanah Airku di Istana Negara
Profil dan Potret shanna shannon yang Nyanyikan Lagu Tanah Airku di Istana Negara (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Penampilan Shanna Shannon saat membawakan lagu “Tanah Airku” dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (17/8/2026), sukses mencuri perhatian. Dengan suara lembut dan penuh penghayatan, Shanna berhasil membawa suasana menjadi semakin haru.

Penampilannya bahkan membuat sejumlah tamu undangan di Istana terlihat emosional. Salah satunya Titiek Soeharto yang tampak meneteskan air mata setelah Shanna menyelesaikan lagu ciptaan Ibu Soed tersebut.

Momen itu pun menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini.

shanna

Profil Shanna Shannon

Shanna Shannon Siswanto merupakan penyanyi kelahiran Jakarta, 4 April 2006. Ia mulai terjun ke dunia musik sejak masih berusia belia dan dikenal publik melalui video-video cover lagu yang diunggah di YouTube.

      
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