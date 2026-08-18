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Rayakan HUT ke-81 RI, Tasyi Athasyia Bikin Kue Batik Raksasa 12 Meter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |20:05 WIB
Rayakan HUT ke-81 RI, Tasyi Athasyia Bikin Kue Batik Raksasa 12 Meter
Tasyi Athasyia. (Foto: dok TikTok/Tasyi Athasyia)
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JAKARTA - Influencer Tasyi Athasyia punya cara unik untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Karena hobinya memasak, kali ini Tasyi membuat sebuah kue untuk perayaan HUT ke-81 RI.

Bukan sekadar membuat kue untuk perayaan, Tasyi menggarap sebuah kue batik berukuran raksasa yang disebut menjadi salah satu karya kuliner spesial dalam momentum kemerdekaan.

Kue tersebut dibuat dalam ukuran yang tidak biasa. Tasyi menyiapkan 12 loyang bolu, dengan masing-masing loyang memiliki panjang mencapai 1 meter.

Jika disusun secara keseluruhan, kue batik raksasa tersebut membentang hingga sekitar 12 meter. Namun Tasyi menyusunnya di loyang berukuran 4 meter yang dibagi menjadi 3 baris.

Ukurannya yang fantastis membuat proses pembuatannya tentu membutuhkan persiapan dan tenaga ekstra. Tak main-main, pengerjaan kue tersebut membutuhkan waktu hingga 55 jam.

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