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Viral! Kalah Lomba Sepeda Hias, Anak Ini Malah Jualan Kopi Keliling, Sikapnya Menuai Pujian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Kalah Lomba Sepeda Hias, Anak Ini Malah Jualan Kopi Keliling, Sikapnya Menuai Pujian
Lomba sepeda hias. (Foto: dok Instagram/ucisaptarini)
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JAKARTA - Viral di media sosial seorang anak diduga menyulap sepeda hiasnya diduga untuk berjualan. Awalnya, bocah bernama Kian itu mengikuti perlombaan sepeda hias anak-anak saat merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. 

Kian ikut menyemarakkan perlombaan sepeda hias di komplek rumahnya daerah Jonggol, Jawa Barat. Tampak sepeda hias yang dibawanya menyerupai sepeda penjual kopi keliling, bahkan tak ketinggalan kopi dan minuman-minuman sachet menghiasi sepedanya. 

Namun sayang, berdasarkan informasi dari video tersebut, gaya sepeda yang unik tersebut justru kalah dengan sepeda hias lainnya. Kian tak berkecil hati. Ia justru mengambil kesempatan untuk menjual minuman sachetan tersebut.

Tak disangka, para peserta lomba dan warga komplek justru membeli “dagangannya”. Aksi tersebut sontak jadi hiburan untuk warga komplek, pun netizen.

Sikap Legowo Tuai Pujian

Viral lomba sepeda hias
Viral lomba sepeda hias. (Foto: dok Instagram/ucisaptarini)

Sikap legowo Kian jadi sorotan. Ia tak marah atau kesal karena kalah dalam lomba sepeda hias. Namun, ia justru memanfaatkan situasi tersebut untuk membantu memberi minuman para warga.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram ucisaptarini. Postingan ini mendapat 134 ribu likes dan menuai hampir 1.000 komentar. 

Akun endah_m_martosoedjono menulis di kolom komentar, “Ini juara sebenarnya bisa langsung mengimplementasikan ide dan lgs mendapatkan cuan. Keren”.

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