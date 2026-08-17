Arti Kemerdekaan dari dr. Gia, Saatnya Masyarakat Bebas dari Ancaman Penyakit

JAKARTA — Momentum perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus selalu identik dengan pesta rakyat dan semangat kebebasan. Namun, di balik riuhnya perayaan, dokter sekaligus influencer kesehatan, Gia Pratama justru mengajak masyarakat untuk melupakan sejenak selebrasi seremonial dan berani mengajukan satu pertanyaan krusial kepada diri sendiri.

Sudahkah tubuh kita benar-benar merdeka dari ancaman penyakit?

Menurut dr. Gia, fenomena kesehatan saat ini menunjukkan pergeseran yang cukup mengkhawatirkan. Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi kini tak lagi didominasi oleh kelompok usia lanjut.

Semakin banyak masyarakat di usia produktif yang tanpa disadari sudah mengidap masalah kesehatan serius tersebut, meskipun secara fisik mereka masih merasa prima dan beraktivitas normal.

“Teman-teman tahu enggak, sekarang makin banyak orang di usia produktif yang sudah mengalami hipertensi. Bahkan ketika masih merasa muda, masih aktif, dan sehari-hari kelihatannya sehat,” ujar dr. Gia dalam unggahan video di akun Instagramnya, dikutip Senin (17/8/2026).

Merdeka dari Berbagai Potensi Penyakit