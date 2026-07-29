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Jangan Diremehkan! Kenali 10 Sinyal Bahaya dari Tubuh Sebelum Terlambat 

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:57 WIB
Jangan Diremehkan! Kenali 10 Sinyal Bahaya dari Tubuh Sebelum Terlambat 
Ilustrasi tanda gangguan di tubuh. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Gangguan kesehatan pada tubuh memang hal yang sangat wajar dialami oleh manusia. Namun, biasanya orang-orang baru akan menyadari adanya gangguan kesehatan setelah dirasa ada gejala yang cukup signifikan dan mempengaruhi tubuh. Akhirnya, banyak penyakit yang ternyata sudah cukup parah dan telat dicegah sedari dini. 

Padahal, tubuh kita sendiri selalu memberikan sinyal tertentu saat mengalami gangguan kesehatan. Namun, kadang sinyal tersebut tidak disadari oleh kita karena dirasa hanya hal sepele atau sederhana yang bisa sembuh dengan sendirinya.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya memberikan edukasi terkait 10 tanda yang sering dianggap sepele namun ternyata menjadi alarm gangguan kesehatan pada tubuh.

Namun, ia menegaskan bahwa tanda tersebut bukanlah dasar dari diagnosa sepatu penyakit. Tanda tersebut hanyalah indikasi dan respons tubuh saat adanya gangguan dan mengisyaratkan kamu harus segera memeriksakan diri ke dokter maupun ke fasilitas kesehatan terdekat. 

“Keluhan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya perlu dicek. Inget ya, ini tanda buat ngingetin, bukan alat diagnosa. Kalau ada yang kamu alamin, cek ke dokter langsung biar jelas dan pasti,” tulis dr. Cecep, dikutip Rabu (29/7).

Tanda Kecil Gangguan di Tubuh

sering haus
Ilustrasi sering haus. (Foto: dok Magnific)

      
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