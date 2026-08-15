Viral! Bowo Alpenliebe Seleb TikTok Kini Jualan Donat Bareng Istri

JAKARTA – Nama Bowo Alpenliebe sempat begitu populer di era awal kejayaan TikTok di Indonesia. Kini, Prabowo Mondardo justru menjalani aktivitas yang jauh dari gemerlap dunia media sosial. Ia diketahui menekuni bisnis kuliner dengan berjualan donat bersama sang istri.

Kabar terbaru Bowo tersebut terungkap melalui unggahan konten kreator Donny Ramadhan di akun Instagram @donnyra. Dalam video tersebut, Donny terlihat mengunjungi langsung stan donat milik Bowo yang berada di kawasan Griya Indah Serpong, Bogor, Jawa Barat.

Bowo tampak sibuk melayani pembeli di stan tersebut. Ia menawarkan berbagai varian donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000. Meski dibanderol dengan harga ramah di kantong, Bowo memastikan produk yang dijualnya tetap dibuat menggunakan bahan berkualitas.

“Iya, Kak. Kita lagi jualan donat, ada donat Thailand, donat bolong juga ada, mulai dari Rp8.000 sampai Rp15.000. Karena krimnya itu benar-benar fresh, bahannya betul-betul premium,” ujar Bowo.

Perubahan aktivitas Bowo ini cukup mencuri perhatian. Sosok yang dahulu dikenal sebagai salah satu pionir TikTok di Indonesia tersebut kini terlihat menjalani keseharian dengan lebih sederhana.

Meski tengah fokus berjualan donat, Bowo mengatakan dirinya masih aktif membuat konten dan melakukan siaran langsung di media sosial. Ia juga sesekali menjalankan usaha lain, termasuk menjual barang preloved.