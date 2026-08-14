Sering Nyeri Tumit di Pagi Hari? Waspada Plantar Fasciitis, Ini Pemicunya!

JAKARTA - Pernahkah kamu merasakan sensasi nyeri tajam di area tumit saat pertama kali menginjakkan kaki di lantai setelah bangun tidur? Keluhan yang kerap diabaikan dan dianggap sekadar pegal biasa ini ternyata menandakan adanya kondisi medis yang dikenal sebagai plantar fasciitis.

Melansir dari Mayo Clinic, plantar fasciitis merupakan kondisi peradangan pada pita jaringan tebal atau fasia plantar di sepanjang bagian bawah kaki. Jaringan fibrosa ini berfungsi menghubungkan tulang tumit hingga ke jari-jari kaki. Ketika jaringan ini mengalami peradangan, dampak yang ditimbulkan adalah rasa nyeri hebat di area tumit yang dapat mengganggu mobilitas sehari-hari.

Gejala Plantar Fasciitis

Dokter Spesialis Saraf dan Intervensi Nyeri Fajar Rudy Qimindra dalam unggahan video di akun Instagramnya membeberkan gejala awal peradangan ini agar dapat segera ditangani sebelum memburuk.

Ia menjelaskan bahwa gejala awal kondisi ini umumnya dapat dirasakan dari karakteristik rasa sakitnya. Pertama adalah rasa nyeri tumpul atau tajam di sepanjang lengkung kaki saat tumit disentuh.

Ciri khas lain dari plantar fasciitis adalah pola kemunculan rasa nyerinya yang spesifik. Rasa sakit paling parah biasanya muncul di momen-momen awal tubuh mulai bergerak kembali.

"Sakit tumit kaki setelah bangun tidur di pagi hari atau setelah istirahat lama. Rasa sakit ini cenderung mereda setelah beberapa menit berjalan," kata dr. Fajar, dikutip Jumat (14/8/2026).

Hal tersebut sejalan dengan panduan kesehatan NHS, yang mencatat bahwa rasa sakit memang berangsur membaik saat kaki mulai bergerak. Namun, rasa nyeri tersebut berisiko memburuk kembali jika seseorang berdiri, berjalan, berlari dalam waktu lama, atau saat meregangkan telapak kaki seperti menaiki tangga.