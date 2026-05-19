Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Nyeri di Tumit saat Pertama Kali Injak Lantai di Pagi Hari Tanda Kekurangan Kalsium?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |21:05 WIB
Mitos atau Fakta: Nyeri di Tumit saat Pertama Kali Injak Lantai di Pagi Hari Tanda Kekurangan Kalsium?
Nyeri tumit saat pertama kali injak lantai kaki. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang mengira nyeri tumit yang muncul saat pertama kali menginjak lantai di pagi hari adalah tanda tubuh kekurangan kalsium atau bahkan asam urat. Padahal, secara medis, keluhan ini lebih sering berkaitan dengan gangguan pada jaringan telapak kaki yang disebut plantar fasciitis.

Kondisi ini cukup umum dan sering dialami oleh orang. Biasanya mereka yang mengalami orang-orang yang banyak berdiri, berjalan jauh, atau menggunakan alas kaki yang kurang mendukung.

Tumit pecah-pecah

1. Apa sebenarnya yang terjadi pada tumit?

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone memberikan penjelasan soal rasa nyeri tersebut. Dia mengatakan telapak kaki manusia memiliki jaringan penting bernama plantar fascia.

Jaringan ini membentang dari tumit hingga ke bagian depan kaki. Fungsinya membantu menopang berat tubuh saat berdiri dan berjalan.

“Malah biasanya mikirnya asam urat. Jadi, itu namanya plantar fasciitis. Jadi, di telapak kaki kita, itu ada lapisan semacam lapisan otot, namanya plantar fascia. Jadi, kalau misalnya kita berdiri itu, kan sebenarnya tumpuannya kayak tripod. Jadi, dari tumit, kemudian pangkal jempol dan pangkal kelinking,” ujar dr. Aldo.

“Ada si fascia itu di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita nginjek, gerakan kaki kita kan sebenarnya seperti kayak pegasnya. Kalau si lapisan fascia ini kaku, dia otomatis akan jadi lebih ketarik. Dan biasanya yang jadi korban itu ya si yang di area tumit,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/26/481/2316947/atasi-masalah-tumit-pecah-pecah-dengan-4-cara-ini-5UN6X8umRi.jpg
Atasi Masalah Tumit Pecah-Pecah dengan 4 Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/06/481/1610306/ini-lho-penyebab-tumit-terasa-sakit-saat-berjalan-kaki-noUbdygGDX.jpg
Ini Lho Penyebab Tumit Terasa Sakit saat Berjalan Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/482/3218828//ciri_ciri_sperma_sehat-gF0t_large.jpg
Hati-Hati, Perubahan Warna Sperma Bisa Jadi Tanda Masalah Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/629/3218734//kulit_merah_pada_anak-Ow29_large.jpg
Kulit Anak Kemerahan dan Muncul Spot Kering di Tubuh? Waspadai Dermatitis Atopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/482/3218638//hantavirus-Ytq6_large.jpg
Asal Mula Hantavirus, Virus Lama yang Kini Kembali Merebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/298/3218551//semangka-fi7O_large.jpg
Alasan Penderita Diabetes Harus Hindari Semangka, Gula Darah Bisa Melonjak!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement