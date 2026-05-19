Mitos atau Fakta: Nyeri di Tumit saat Pertama Kali Injak Lantai di Pagi Hari Tanda Kekurangan Kalsium?

BANYAK orang mengira nyeri tumit yang muncul saat pertama kali menginjak lantai di pagi hari adalah tanda tubuh kekurangan kalsium atau bahkan asam urat. Padahal, secara medis, keluhan ini lebih sering berkaitan dengan gangguan pada jaringan telapak kaki yang disebut plantar fasciitis.

Kondisi ini cukup umum dan sering dialami oleh orang. Biasanya mereka yang mengalami orang-orang yang banyak berdiri, berjalan jauh, atau menggunakan alas kaki yang kurang mendukung.

1. Apa sebenarnya yang terjadi pada tumit?

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone memberikan penjelasan soal rasa nyeri tersebut. Dia mengatakan telapak kaki manusia memiliki jaringan penting bernama plantar fascia.

Jaringan ini membentang dari tumit hingga ke bagian depan kaki. Fungsinya membantu menopang berat tubuh saat berdiri dan berjalan.

“Malah biasanya mikirnya asam urat. Jadi, itu namanya plantar fasciitis. Jadi, di telapak kaki kita, itu ada lapisan semacam lapisan otot, namanya plantar fascia. Jadi, kalau misalnya kita berdiri itu, kan sebenarnya tumpuannya kayak tripod. Jadi, dari tumit, kemudian pangkal jempol dan pangkal kelinking,” ujar dr. Aldo.

“Ada si fascia itu di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita nginjek, gerakan kaki kita kan sebenarnya seperti kayak pegasnya. Kalau si lapisan fascia ini kaku, dia otomatis akan jadi lebih ketarik. Dan biasanya yang jadi korban itu ya si yang di area tumit,” lanjutnya.