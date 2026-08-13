Parenting Unik ala Tya Ariestya, Beri HP Jadul Rp150 Ribu ke Anak

JAKARTA – Aktris Tya Ariestya ungkap parenting atau pola mengasuh unik yang diterapkannya kepada anaknya. Di tengah zaman teknologi yang terus berkembang, Tya justru memberi anaknya handphone (HP) jadul atau zaman dulu.

Tya memilih langkah berbeda dalam pemberian gadget ke anak. Ia membekali putranya, Kanaka, dengan handphone jadul yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS.

1. Alasan Tya Kasih Anak HP Jadul

Bukan tanpa alasan, Tya menjelaskan bahwa Kanaka memiliki sifat yang agak penakut. Kanaka juga sering bingung jika terpisah dari orangtuanya di tempat umum, seperti bioskop.

"Kanaka itu agak penakut banget, kalau di bioskop mau ke toilet dia enggak mau ditinggal sendiri. Dia takut dan bingung kalau seandainya dia sendiri, dia mau nyari Ayah Bundanya ke mana. Artinya kan memang butuh alat komunikasi," jelas Tya Ariestya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.

Meski butuh alat komunikasi, Tya dan suaminya sepakat untuk tidak memberikan ponsel pintar yang memiliki akses internet. Akhirnya, sebuah HP jadul seharga Rp150 ribu menjadi pilihan mereka.

"Kita masih belum mau ngasih handphone yang gadget gitu yang bisa internet. Jadi akhirnya ya udah kita beli handphone jadul aja pakai pulsa. Harganya Rp150 ribu, pulsanya juga Rp150 ribu," tambahnya.