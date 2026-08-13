Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Parenting Unik ala Tya Ariestya, Beri HP Jadul Rp150 Ribu ke Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:05 WIB
Parenting Unik ala Tya Ariestya, Beri HP Jadul Rp150 Ribu ke Anak
Tya Ariestya bersama anak-anaknya. (Foto: Instagram/@tya_ariestya)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Tya Ariestya ungkap parenting atau pola mengasuh unik yang diterapkannya kepada anaknya. Di tengah zaman teknologi yang terus berkembang, Tya justru memberi anaknya handphone (HP) jadul atau zaman dulu.

Tya memilih langkah berbeda dalam pemberian gadget ke anak. Ia membekali putranya, Kanaka, dengan handphone jadul yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS.

Tya Ariestya

1. Alasan Tya Kasih Anak HP Jadul

Bukan tanpa alasan, Tya menjelaskan bahwa Kanaka memiliki sifat yang agak penakut. Kanaka juga sering bingung jika terpisah dari orangtuanya di tempat umum, seperti bioskop.

"Kanaka itu agak penakut banget, kalau di bioskop mau ke toilet dia enggak mau ditinggal sendiri. Dia takut dan bingung kalau seandainya dia sendiri, dia mau nyari Ayah Bundanya ke mana. Artinya kan memang butuh alat komunikasi," jelas Tya Ariestya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.

Meski butuh alat komunikasi, Tya dan suaminya sepakat untuk tidak memberikan ponsel pintar yang memiliki akses internet. Akhirnya, sebuah HP jadul seharga Rp150 ribu menjadi pilihan mereka.

"Kita masih belum mau ngasih handphone yang gadget gitu yang bisa internet. Jadi akhirnya ya udah kita beli handphone jadul aja pakai pulsa. Harganya Rp150 ribu, pulsanya juga Rp150 ribu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3233062/anak_main_gadget-XvgI_large.jpg
Screen Time Berlebihan pada Anak, Kapan Harus Dibatasi dan Bagaimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3232993/orangtua_galak-Quhv_large.jpg
Cara Orang Tua Memutus Pola Asuh Keras agar Tidak Terulang pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/629/3232435/olahraga-2fWC_large.jpg
Apakah Hobi Olahraga Ayah Bisa Turun ke Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/629/3231901/pola_asuh_voc-VhMF_large.jpg
Psikolog Ungkap Bahaya Labeling pada Anak, Disebut Nakal hingga Pemalas Bisa Terbawa hingga Dewasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/629/3231884/pola_asuh_voc-hijl_large.jpg
Hari Anak Nasional 2026, Pola Asuh VOC pada Anak Benarkah Membentuk Mental Baja? Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/629/3231683/desta_dan_miskha-qewG_large.jpg
Potret Gemas Desta dan Miskha, Interogasi Lucu sang Putri Jadi Bukti Chemistry Hangat Ayah dengan Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement