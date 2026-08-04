Curhat Acha Septriasa Beratnya Co-Parenting dari 2 Negara, Janji Akan Kembali Bersama Putrinya

AKTRIS tersohor Indonesia, Acha Septriasa, membagikan curahan hati yang menyentuh mengenai co-parenting yang dijalaninya. Diketahui, dia harus mengasuh putri tercintanya, Bridgia Kalina Kharisma, di 2 negara berbeda.

Melalui unggahan di media sosial, Acha mengungkapkan bahwa mengasuh anak dari dua negara membuatnya menyadari betapa berharganya setiap momen kebersamaan bersama sang putri. Dia pun sampaikan pesan menyentuh.

1. Co-Parenting dari 2 Negara

Dalam pesan yang ditulis di Instagram, Acha mengaku baru saja menerima keputusan akhir terkait pengaturan pengasuhan anak (parenting arrangement). Ia menyebut kabar tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diterima.

Apalagi, untuk sementara waktu, Acha belum bisa selalu berada di sisi putrinya. Sebab diketahui, Acha kini berada di Indonesia. Sementara itu, sang putri diketahui tumbuh dan bersekolah di Australia.

Diketahui, Acha Septriasa resmi bercerai dari suaminya, Vicky Kharisma, setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 19 Mei 2025. Perpisahan terjadi setelah Acha menikah dengan Vicky pada Desember 2016 dan dikaruniai seorang anak.

Usai bercerai, Acha memutuskan berpisah secara baik. Mereka juga sepakat untuk menjalankan pola pengasuhan bersama atau co-parenting.

"Mengasuh anak bersama di dua negara telah mengajarkan saya bahwa waktu bersama sangat berharga, dan cinta tidak mengenal jarak," tulis Acha dalam unggahannya di Instagram @septriasaacha.

"Keputusan akhir tentang pengaturan pengasuhan anak hari ini tidak mudah diterima, dan tidak bisa memeluk putri saya membuat hati saya hancur. Tetapi perjalanan ini membutuhkan kesabaran, kekuatan, dan martabat yang murni,” lanjutnya.

2. Kesabaran dan Keteguhan

Meski demikian, Acha memilih untuk menghadapi situasi tersebut dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Ia menegaskan bahwa seluruh perjuangannya dilakukan demi memberikan kehidupan yang aman dan stabil bagi buah hatinya.

"Mommy berjuang setiap hari untuk menciptakan kehidupan yang aman dan stabil bagi kita. Semua yang kulakukan adalah untukmu, dan aku berjanji kita akan bersama lagi," tulisnya penuh haru.

Unggahan tersebut juga memancarkan optimisme. Acha percaya waktu akan membawa keadaan menjadi lebih baik dan hubungan ibu-anak akan tetap kuat meski dipisahkan oleh jarak.

Acha pun menutup pesannya dengan kalimat penuh harapan. Dia juga tak lupa sampaikan ucapan terima kasih kepada Lorna dan Lydia atas dukungan yang diberikan selama proses tersebut. Acha menyebut bahwa dirinya kini siap membuka lembaran baru dalam hidupnya.

"Waktu akan membuktikan. Lebih kuat bersama, selalu. Terima kasih kepada Lorna dan Lydia atas dukungan yang baik :) Babak baru dimulai!” ucap Acha.