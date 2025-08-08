Resmi Cerai, Acha Septriasa Buka Suara

JAKARTA - Selebritis Acha Septriasa belakangan menghebohkan netizen usai kabar perceraiannya dengan Vicky Kharisma terungkap. Keduanya telah resmi bercerai pada Mei 2025 lalu dan menggemparkan publik.

Meski telah berpisah, Acha mengaku dirinya dan Vicky kini menjalani co-parenting atau pola asuh bersama walau tak lagi menjadi suami istri. Acha juga terlihat menikmati kehidupannya pasca resmi bercerai.

“Slow Living, gym 4 hari seminggu, bisa sepedaan, dan ngurusin rumah sendiri, bisa jaga Bridgia while Vic out of town... adalah anugerah,” tulis Acha di Instagram-nya, @septriasaacha, Jumat (8/8/2025).

Postingan itu memperlihatkan Acha yang asyik melakukan gym dan menjaga kebugaran tubuhnya. Bintang film Heart itu mengaku tetap produktif dan bahagia meski merasakan proses perceraian.

Acha juga mengatakan pola asuh co-parenting merupakan pilihan terbaik bila bahtera rumah tangga tak lagi bisa diselamatkan, namun tetap memberikan perhatian terbaik untuk anak.

“Co-parenting memungkinkan... buat yang sama-sama dewasa dan sadar menjadi orang tua yang baik buat anak gak ada akhir. Makasih ya guys perhatiannya,” tambah Acha.