Profil Audy Item, Penyanyi yang Alami Keguguran di Usia Kandungan 7 Minggu

JAKARTA - Audy Item tengah berduka setelah kehilangan calon anak ketiganya. Penyanyi tersebut mengungkapkan dirinya mengalami keguguran saat usia kehamilannya memasuki tujuh minggu.

Kabar tersebut disampaikan Audy melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (11/8/2026). Dalam unggahan tersebut, istri Iko Uwais itu mengungkapkan rasa kehilangan sekaligus menyampaikan doa untuk calon buah hatinya.

Audy menyebut dirinya telah menyiapkan nama untuk calon anak ketiganya, yakni Muhammad Alghraff Putra Uwais. Ia juga meyakini bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.

Nama tersebut dipilih dengan harapan dan doa khusus. Audy berharap sang buah hati kelak menjadi laki-laki yang mulia, cerdas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta selalu berada dalam lindungan dan keberkahan.

"Al Fatihah untukmu, anakku sayang yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais," tulis Audy dalam unggahannya.

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