Perlukah Suplemen untuk Kulit Lebih Sehat? Ini Kata Sains

JAKARTA - Memakai produk perawatan kulit seperti pelembap dan serum memang bisa membantu memperbaiki penampilan kulit, tapi pola makan dan gaya hidup kamu juga punya peran yang sangat besar.

Banyak orang penasaran, apakah suplemen seperti vitamin dan minyak ikan benar-benar bisa membuat kulit lebih bagus? Nah, berikut adalah penjelasan sains tentang suplemen kulit dan beberapa mitos yang perlu diluruskan seperti yang dilansir dari Healthline:

1. Kolagen

Kolagen adalah salah satu suplemen paling populer untuk kesehatan kulit. Penelitian menunjukkan bahwa kolagen mungkin bisa membantu memperbaiki kedalaman kerutan, elastisitas, dan hidrasi kulit.

Namun, para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim iklan di media seringkali berlebihan. Jadi, kolagen bukanlah suplemen awet muda, tapi rutin meminumnya memang bisa memberi manfaat. Nilai plusnya, kolagen itu aman dan tidak memiliki efek samping yang buruk.

2. Minyak Ikan (Asam Lemak Omega-3)

Omega-3 sangat penting untuk fungsi kulit. Suplemen ini terbukti bermanfaat buat kamu yang punya masalah kulit seperti eksim (dermatitis), psoriasis, dan jerawat. Tapi, kalau kulitmu tidak bermasalah dan kamu cuma ingin kulit terlihat lebih cantik, belum ada cukup bukti bahwa omega-3 bisa membantu, selain untuk urusan membersihkan jerawat.

3. Vitamin C