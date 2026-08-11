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Viral! Rok Perempuan Nyangkut hingga Lepas di Eskalator Mal, Netizen: Untung Pakek Daleman

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Rok Perempuan Nyangkut hingga Lepas di Eskalator Mal, Netizen: Untung Pakek Daleman
Perempuan rok tersangkut di eskalator mal. (Foto: Instagram/@mood.jakarta)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan momen tak terduga terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Ada seorang perempuan yang roknya tersangkut di eskalator mal.

Kondisi ini membuatnya langsung auto melepas rok tersebut. Netizen pun langsung ramai mengomentari unggahan tersebut yang bersyukur perempuan tersebut masih memakai celana lain di dalam roknya.

Perempuan rok tersangkut di eskalator mal

1. Rok Perempuan Nyangkut hingga Lepas di Eskalator Mal

Dilansir dari Instagram @mood.jakarta, rok seorang perempuan tersangkut di eskalator saat jalan-jalan di Mal Senayan City. Dia pun harus mengambil tindakan cepat untuk menghindari kejadian yang lebih serius.

Dalam video yang beredar di media sosial, perempuan tersebut tampak tetap tenang saat menyadari bagian roknya tersangkut di eskalator. Ia kemudian memilih melepas rok tersebut.

Perempuan rok tersangkut di eskalator mal

Alhasil, perempuan itu hanya mengenakan celana pendek. Situasi itu kemudian mendapat perhatian dari orang sekitar. Perempuan itu pun meminta bantuan petugas mal untuk berupaya melepaskan rok yang tersangkut pada eskalator.

Berkat tindakan cepat tersebut, rok akhirnya berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan kejadian yang lebih serius. Perempuan tersebut juga terlihat dapat meninggalkan eskalator dengan selamat.

 

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Topik Artikel :
Tersangkut Mal Rok Perempuan Viral
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