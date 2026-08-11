Merasa Terlalu Kurus, Jonathan Frizzy Fokus Nge Gym demi Body Six Pack

JAKARTA - Penampilan terbaru aktor Jonathan Frizzy alias Ijonk sukses mencuri perhatian publik. Kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini terlihat jauh lebih ramping dan kurus dibandingkan sebelumnya.

Usut punya usut, perubahan fisik tersebut terjadi lantaran dirinya sedang gemar bermain padel. Ijonk mengaku olahraga tersebut sangat efektif membakar kalori.

"Tahu-tahu tiba-tiba keringetan banget, lebih ke olahraganya lebih nguras keringet, lebih ngurusin badan gitu, jadi buat aku cocok," ujar Jonathan Frizzy saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Saking cintanya dengan olahraga padel, mantan suami Dhena Devanka ini bahkan sempat melakukannya hampir setiap hari. Intensitas tersebut membuat berat badannya merosot tajam hingga menyentuh angka 66 kilogram.

"Kalau dulu aku seminggu bisa lima, enam kali. Tapi ternyata badannya kok jadi kurusan. Sekarang aku lagi batasin seminggu dua kali itu latihan, kalau turnamen seminggu sekali," sambungnya.

Sadar badannya terlalu kurus, Ijonk kini mulai mengerem aktivitas padelnya. Sebagai gantinya, ia kini beralih fokus ke tempat kebugaran (gym) untuk membentuk massa otot agar terlihat lebih atletis.

"Waktu kemarin aku sempet 66 kg. Kalau sekarang aku udah 69 kg gitu. Cuman karena aku sambil nge-gym juga, aku kan maksudnya biar jadi badannya yang six pack-six pack gitu," ungkap ayah tiga anak tersebut.