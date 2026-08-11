Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Merasa Terlalu Kurus, Jonathan Frizzy Fokus Nge Gym demi Body Six Pack

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |21:05 WIB
Merasa Terlalu Kurus, Jonathan Frizzy Fokus <i>Nge Gym</i> demi <i>Body Six Pack</i>
Jonathan Frizzy. (Foto: dok Instagram/ijonkfrizzy)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan terbaru aktor Jonathan Frizzy alias Ijonk sukses mencuri perhatian publik. Kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini terlihat jauh lebih ramping dan kurus dibandingkan sebelumnya.

Usut punya usut, perubahan fisik tersebut terjadi lantaran dirinya sedang gemar bermain padel. Ijonk mengaku olahraga tersebut sangat efektif membakar kalori.

"Tahu-tahu tiba-tiba keringetan banget, lebih ke olahraganya lebih nguras keringet, lebih ngurusin badan gitu, jadi buat aku cocok," ujar Jonathan Frizzy saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Saking cintanya dengan olahraga padel, mantan suami Dhena Devanka ini bahkan sempat melakukannya hampir setiap hari. Intensitas tersebut membuat berat badannya merosot tajam hingga menyentuh angka 66 kilogram.

"Kalau dulu aku seminggu bisa lima, enam kali. Tapi ternyata badannya kok jadi kurusan. Sekarang aku lagi batasin seminggu dua kali itu latihan, kalau turnamen seminggu sekali," sambungnya.

Sadar badannya terlalu kurus, Ijonk kini mulai mengerem aktivitas padelnya. Sebagai gantinya, ia kini beralih fokus ke tempat kebugaran (gym) untuk membentuk massa otot agar terlihat lebih atletis.

"Waktu kemarin aku sempet 66 kg. Kalau sekarang aku udah 69 kg gitu. Cuman karena aku sambil nge-gym juga, aku kan maksudnya biar jadi badannya yang six pack-six pack gitu," ungkap ayah tiga anak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jonathan Frizzy Ijonk Six Pack
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/482/3205141//jonathan-vaj2_large.jpeg
Jonathan Frizzy Jalani Hidup Sehat Usai Keluar Penjara, Konsumsi 8 Butir Telur Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/33/3204959//jonathan_frizzy-OSIV_large.jpg
Jonathan Frizzy Berharap Bisa Bertemu Anak Usai Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/33/3197027//dhena_devanka-69hg_large.jpg
Dhena Devanka Bantah Nikah Siri dengan Anton Subowo: Saya Tak Kenal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3194002//jonathan_frizzy-0Qpd_large.jpg
Berkelakuan Baik, Jonathan Frizzy Bebas dari Penjara Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668//jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178644//raisa_dan_hamish_daud-qA8S_large.jpg
Hot Gossip: Raisa Diisukan Gugat Cerai, Hamish Daud Hapus Foto Anniversary
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement