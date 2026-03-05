Jonathan Frizzy Jalani Hidup Sehat Usai Keluar Penjara, Konsumsi 8 Butir Telur Sehari

JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy kembali mencuri perhatian setelah bebas dari kasus hukum yang menjeratnya. Kali ini, perhatian tertuju pada postur tubuhnya yang tampak lebih kurus dan bugar.

Aktor 42 tahun ini rupanya tengah menjalani transformasi fisik demi kesehatan dan penampilan di layar kaca.

Ijonk mengaku sangat disiplin dalam menjaga pola makan dengan rutin mengonsumsi protein dalam jumlah besar setiap harinya.

"Yang pasti satu hari telur itu harus 8, terus dada ayam, ikan, minyak itu kurang-kurangin, boleh nggak apa-apa dikit-dikit, misalnya ada gula juga dikit-dikit gitu," ungkap Jonathan Frizzy di Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.

Diet tersebut juga berpengaruh pada selera makan Ijonk. Jika sebelumnya ia gemar mengonsumsi makanan manis, kini justru merasa mual.