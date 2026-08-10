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Gairah Seks Turun? Ini 3 Cara Meningkatkan Libido

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |02:04 WIB
Gairah Seks Turun? Ini 3 Cara Meningkatkan Libido
Gairah Seks Turun? Ini 3 Cara Meningkatkan Libido (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Penurunan gairah seksual dapat dialami siapa saja dan tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan seksual. Hasrat untuk berhubungan intim dapat berubah seiring kondisi fisik, kesehatan mental, usia, hubungan dengan pasangan, hingga gaya hidup.

Pada pria, libido juga kerap disalahartikan sebagai kemampuan ereksi. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Libido berkaitan dengan keinginan atau dorongan untuk melakukan aktivitas seksual, sedangkan disfungsi ereksi berkaitan dengan kemampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi.

Melansir laman bodyandsoul, sejumlah ahli menilai perubahan libido merupakan bagian dari kehidupan seksual yang dinamis. Namun, jika penurunan gairah berlangsung lama atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan dengan pasangan, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan.

3 Cara Meningkatkan Libido

1. Periksa Kondisi Kesehatan

Jika gairah seksual menurun secara tiba-tiba atau berlangsung dalam waktu lama, berkonsultasilah dengan dokter.

      
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