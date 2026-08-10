5 Cara Mengatasi Rambut Lepek saat Musim Panas, Trik Tetap Fresh Seharian

CUACA panas kerap membuat tubuh lebih mudah berkeringat. Bukan hanya tubuh, bagian kulit kepala juga kerap basah.

Akibatnya, rambut bisa lebih cepat berminyak, lepek, dan kehilangan volumenya. Kondisi tersebut sebenarnya dapat diminimalkan dengan beberapa kebiasaan sederhana. Apa saja?

Berikut 5 Cara Mengatasi Rambut Lepek saat Musim Panas:

1. Cuci Rambut Sesuai Kondisi Kulit Kepala

Cara pertama adalah mencuci rambut sesuai dengan kondisi kulit kepala. Kulit kepala yang mudah berminyak dan berkeringat membutuhkan pembersihan secara teratur.

Gunakan sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala. Selain itu, fokuskan penggunaannya pada bagian akar rambut. Saat keramas, pijat kulit kepala secara lembut menggunakan ujung jari. Hindari menggaruk terlalu keras agar kulit kepala tidak mengalami iritasi.

2. Gunakan Produk Rambut Secukupnya

Selain shampo, perawatan rambut lain juga jangan sampai lupa kamu gunakan. Conditioner, serum, hair oil, dan produk styling memang dapat membantu merawat atau menata rambut. Namun, penggunaan yang terlalu banyak justru bisa membuat rambut terasa berat dan cepat lepek.

Aplikasikan conditioner dari bagian tengah hingga ujung rambut dan hindari penggunaan berlebihan pada kulit kepala. Untuk rambut yang mudah berminyak, pilih produk dengan tekstur ringan.