Rambut Tiba-Tiba Botak Membentuk Lingkaran? Hati-Hati Bisa Jadi Alopecia Areata

PERNAHKAH kamu tiba-tiba menemukan bercak botak berbentuk bulat sempurna di kulit kepala tanpa rasa sakit, gatal, atau bekas luka sebelumnya? Situasi seperti ini kerap membuat banyak orang panik dan langsung menebak-nebak penyebabnya.

Ada yang menyalahkan produk sampo yang tidak cocok. Lalu, ada yang merasa kekurangan vitamin, hingga spekulasi mistis yang tidak masuk akal.

1. Mengenal Alopecia Areata

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, memberikan penjelasan medis agar masyarakat tidak salah kaprah. Lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, ia mengimbau publik untuk membuang jauh-jauh anggapan keliru tersebut dan mulai mengenal apa yang disebut dengan alopecia areata.

"Jadi rambut di area yang rontok dalam hitungan hari, padahal sebelumnya kamu enggak ada luka, enggak ada sakit, enggak ada gatal, itu banyak orang langsung menyalahkan sampo, kurang vitamin, bahkan ada yang percaya kalau ini terjadi diguna-guna. Buang jauh-jauh deh. Padahal bisa jadi itu adalah yang namanya alopecia areata," ujar dr. Aditya.

Secara medis, alopecia areata merupakan gangguan kesehatan yang berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Bukannya melindungi tubuh dari serangan penyakit, sistem imun justru keliru mengenali jaringan tubuh sendiri sebagai ancaman.

"Jadi alopecia areata adalah penyakit autoimun, yang artinya sistem kekebalan tubuh itu seharusnya melindungi tubuh, justru dia keliru menyerang akar rambut sendiri," tambah dia.

dr. Aditya menuturkan bahwa akar atau folikel rambut layaknya sebuah pabrik produksi. Ketika terjadi serangan autoimun, pabrik tersebut tidak serta-merta hancur, melainkan dipaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Akhirnya, timbulah bercak botak berbentuk bulat di kepala.

"Bayangin deh, folikel rambut itu seperti pabrik yang harus terus memproduksi rambut. Saat dia diserang oleh sistem imun, pabriknya dia tidak merusak permanen, tetapi dipaksa berhenti produksi. Akibatnya, rambut tiba-tiba rontok membentuk bercak botak yang tegas dan bulat," papar dr. Aditya.

2. Beda dengan Kebotakan Akibat Luka Fisik

dr. Aditya menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan kebotakan akibat luka fisik atau jaringan parut (scarring) yang dapat merusak akar rambut secara permanen. Pada kasus alopecia areata, folikel rambut sebenarnya masih berada dalam kondisi hidup dan aktif, hanya saja siklus pertumbuhannya terhenti sejenak.

"Terus menariknya, folikel rambutnya sebenarnya masih hidup, masih aktif. Jadi kondisi ini berbeda dengan kebotakan permanen ya, karena luka atau misalnya jaringan parut," ucap dia.