Lagi Viral, Ini 5 Makanan yang Bisa Diolah dari Kimpul

KIMPUL kini tengah viral di media sosial. Istilah kimpul mendadak viral berkat content creator asal Bantul @black.sheep8208 yang diketahui kerap mengunggah kudapan berbahan umbi-umbian yang diolah sendiri hingga menjadi beragam kuliner kekinian.

Kimpul sendiri merupakan tanaman umbi-umbian yang termasuk dalam keluarga talas (Araceae). Tanaman ini memiliki nama ilmiah Xanthosoma sagittifolium dan banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Kimpul tumbuh baik di tanah yang subur dan lembap serta relatif mudah dirawat.

Umbi kimpul mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik. Selain umbinya, daun muda kimpul juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran setelah diolah dengan benar untuk mengurangi kandungan kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal.

Kimpul pun ternyata bisa diolah menjadi beragam makanan. Apa saja?

Berikut 5 makanan yang bisa diolah dari kimpul:

1. Keripik kimpul

Pertama, ada keripik kimpul. Tak hanya enak, keripik kimpul juga sangatlah mudah dibuat sehingga bisa dilakukan di rumah.

Pertama, kimpul diiris tipis, direndam atau diolah terlebih dahulu untuk mengurangi rasa gatal. Kemudian, kimpul tinggal digoreng hingga renyah.

2. Kimpul goreng

Selain jadi keripik, kimpul juga bisa dinikmati dengan cara sederhana, yakni hanya dengan digoreng. Cara membuat makanan ini juga sangatlah mudah. Potongan kimpul dapat digoreng seperti singkong atau talas dan disajikan sebagai camilan.