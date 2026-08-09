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Hati-hati Scroll HP Terlalu Lama, Posisi Ini Bisa Picu Migrain dan Saraf Tangan Bermasalah

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |09:03 WIB
Hati-hati Scroll HP Terlalu Lama, Posisi Ini Bisa Picu Migrain dan Saraf Tangan Bermasalah
Ilustrasi gestur saat main HP. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Kebiasaan menatap layar smartphone atau berlama-lama scrolling media sosial kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern. Namun, tanpa disadari, gestur tubuh yang tampak sepele saat memainkan gawai bisa memicu sederet masalah kesehatan fisik, mulai dari sakit kepala hingga perubahan bentuk jari tangan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Tirta Mandira Hudhi dalam unggahan video di akun Instagramnya menyoroti bagaimana postur tubuh yang salah saat menggunakan gawai secara perlahan dapat memicu ketegangan otot hingga memicu migrain. Menurutnya, posisi leher yang terlalu menunduk saat menatap layar HP menjadi biang kerok utama ketegangan otot di area leher dan kepala.

"Orang kalau main HP tuh pasti tak berusaha kayak gini (postur punggung dan kepala tegap tidak terlalu menunduk). Karena biar postur spine-nya netral, tapi kalau orang biasa, gini kan? (Badan condong ke depan dan kepala atau leher terlalu menunduk). Sret, terus dia ngeluh, 'Kok aku migren ya?' lah rang kamu main HP kayak gini, tension-lah! Sternocleidomastoid, SCM-nya nih, otot gede di sini, tension-lah,” ujar dr. Tirta, dikutip Minggu (9/8/2026).

Dampak Menunduk saat Main HP

Dampak buruk dari kebiasaan menunduk ini tak berhenti pada leher dan kepala saja. Kebiasaan memegang HP dengan cara tertentu seperti menumpu beban gawai menggunakan jari kelingking di bagian bawah juga menyimpan risiko gangguan saraf dan perubahan fisik pada jemari.

Tak hanya itu, dr. Tirta menceritakan pengalaman saat jari kelingkingnya bengkok akibat terlalu lama menggunakan HP dengan postur jari yang salah. “Aku tuh yang masalah kelingking. Kalau aku main HP, itu pasti pakai kelingking kayak gini. Jadinya kelingkingku bengkok,” ucapnya. 

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