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Bahaya Olahraga saat Kurang Fit, Bisa Memperparah Infeksi Sistemik

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |07:09 WIB
Bahaya Olahraga saat Kurang Fit, Bisa Memperparah Infeksi Sistemik
Bahaya Olahraga saat Kurang Fit, Bisa Memperparah Infeksi Sistemik (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Memaksakan diri berolahraga ketika tubuh sedang sakit atau dalam kondisi kurang fit justru dapat meningkatkan beban kerja tubuh. Alih-alih mempercepat pemulihan, aktivitas fisik yang terlalu berat saat tubuh tengah melawan infeksi berisiko memperlambat proses penyembuhan hingga memicu komplikasi serius.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, menjelaskan bahwa ketika seseorang sakit, sistem imun sedang bekerja lebih keras untuk melawan infeksi. Kondisi tersebut membuat tubuh membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani proses pemulihan.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dr. Tirta mengatakan tubuh membutuhkan waktu dan energi tambahan untuk melakukan pemulihan, terutama ketika seseorang mengalami infeksi sistemik.

“Itu fakta, ketika kita sakit imunitas kita itu lagi drop, dan tubuh kita lagi kena pressure atau stres. Sehingga tubuh tuh memerlukan energi tambahan untuk me-recover infeksi sistemik tersebut. Apalagi kalau penyakitnya tuh berat kayak DBD, demam tifoid, diare, keracunan,” ujar dr. Tirta.

Memperparah Infeksi

Menurutnya, memaksakan olahraga ketika tubuh sedang mengalami infeksi dapat membuat beban pemulihan semakin berat. Akibatnya, proses penyembuhan dapat berlangsung lebih lama dan infeksi berpotensi memengaruhi organ lain.

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