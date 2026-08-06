Fun Fact Memakai Parfum: Jangan Disemprot ke Rambut hingga Golden Time Memakainya!

PARFUM bukan sekadar pengharum tubuh. Ada berbagai fakta menarik yang perlu diketahui dalam menggunakan parfum agar wanginya awet terjaga dan juga tak membuat tubuh iritasi.

Mulai dari cara memakai, menyimpan, hingga waktu menyemprotkannya, ini ternyata berpengaruh besar terhadap daya tahan dan karakter aromanya. Tak heran, banyak orang yang mengira parfum cepat hilang, padahal penyebabnya bisa jadi karena cara penggunaannya kurang tepat.

Dilansir dari Clive Christian, berikut fun fact memakai parfum:

1. Parfum Bekerja Lebih Baik di Titik Nadi

Parfum akan menguap secara perlahan ketika terkena panas tubuh. Karena itu, area terbaik untuk menyemprot parfum adalah titik-titik nadi, seperti leher, belakang telinga, pergelangan tangan bagian dalam, lipatan siku, hingga belakang lutut.

Bagian-bagian tersebut menghasilkan suhu yang lebih hangat. Dengan begitu, aroma parfum dapat berkembang secara maksimal sepanjang hari.

2. Jangan Menggosok Pergelangan Tangan

Banyak orang memiliki kebiasaan menggosok kedua pergelangan tangan setelah menyemprot parfum. Padahal, cara ini justru dapat merusak susunan molekul parfum.

Akibatnya, aroma top notes akan menguap lebih cepat dan karakter parfum berubah sebelum berkembang secara alami. Cara terbaik adalah membiarkan parfum mengering sendiri di kulit.

3. Hindari Menyemprot Langsung ke Rambut

Aroma parfum memang bisa bertahan lebih lama di rambut karena setiap helainya mampu menangkap wangi dengan baik. Namun, bukan berarti parfum boleh disemprotkan langsung ke rambut.

Sebagian besar parfum mengandung alkohol yang dapat membuat rambut menjadi kering jika digunakan terlalu sering. Sebagai alternatif, semprotkan parfum ke sisir terlebih dahulu, lalu gunakan untuk menyisir rambut agar aromanya tetap menempel tanpa merusak kesehatan rambut.

4. Ada Golden Time Memakai Parfum

Waktu terbaik atau golden time untuk memakai parfum adalah sesaat setelah mandi ketika kulit masih bersih dan sedikit lembap. Kondisi ini membantu kulit mengunci aroma parfum sehingga wanginya bertahan lebih lama.

Jika menggunakan losion tanpa aroma sebelum menyemprot parfum, daya tahannya juga bisa meningkat. Pasalnya, kulit yang lembap mampu mempertahankan minyak parfum lebih baik dibanding kulit yang kering.