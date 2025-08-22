Advertisement
BEAUTY

5 Rekomendasi Parfum yang Pas untuk Pekerja Kantoran

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:30 WIB
5 Rekomendasi Parfum yang Pas untuk Pekerja Kantoran
5 Rekomendasi Parfum yang Pas untuk Pekerja Kantoran (Foto: Freepik)
JAKARTA – Penampilan rapi saja belum cukup untuk menunjang rasa percaya diri di kantor. Pemilihan parfum juga berperan penting agar aura profesional tetap terjaga. Aroma yang terlalu menyengat bisa mengganggu rekan kerja, sementara parfum dengan karakter elegan dan ringan justru memberi kesan positif.

Berikut 6 rekomendasi parfum, mulai dari brand lokal hingga internasional, yang cocok dipakai sehari-hari di kantor.

1. Dior – Sauvage


Buat pria, Sauvage dari Dior bisa jadi pilihan andalan. Terinspirasi dari alam terbuka, parfum ikonik ini menghadirkan kesegaran mentah yang kuat sekaligus elegan. Wewangiannya maskulin dengan sentuhan bergamot segar, amber, serta nuansa modern yang memberi kesan berkarisma dan berwibawa. Cocok dipakai saat meeting atau bertemu klien, karena memancarkan aura profesional yang autentik dan menginspirasi.

2. HMNS – Untitled Aroa 01


Kolaborasi HMNS dengan Maliq & D’Essentials ini menghadirkan perpaduan aroma sandalwood, vanilla, dan figolide. Karakternya woody, creamy, dan floral sekaligus, memberikan kesan hangat namun tetap modern. Sangat pas untuk mendukung citra profesional tanpa terasa berlebihan di kantor.

3. Chanel – Coco Mademoiselle


Parfum ikonik ini memadukan aroma amber segar dengan sentuhan feminin yang elegan. Coco Mademoiselle melambangkan sosok wanita modern yang bebas, berani, namun tetap menawan. Tersedia dalam berbagai varian, mulai dari Eau de Parfum hingga Eau de Toilette, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.


