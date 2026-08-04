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Viral! Bocah Nekat Sembunyi di Bagasi Taksi Online Sampai Terbawa Jauh, Bikin Driver Kaget

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Bocah Nekat Sembunyi di Bagasi Taksi Online Sampai Terbawa Jauh, Bikin Driver Kaget
Bocah nekat masuk bagasi mobil taksi online. (Foto: Instagram/@vhydee12)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan aksi nekat seorang bocah. Bocah laki-laki itu kedapatan bersembunyi di bagasi taksi online.

Aksinya membuat bocah tersebut sampai kebawa jauh dari di taksi online tersebut. Driver yang mengemudikan taksi online itu pun terkejut saat mengetahui adanya kehadiran bocah di bagasi.

Bocah nekat masuk bagasi mobil taksi online

1. Bocah Iseng Sembunyi di Bagasi Taksi Online

Dilansir dari akun Instagram @vhydee12, aksi seorang bocah yang nekat masuk ke dalam bagasi sebuah mobil taksi online mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, bocah tersebut terlihat santai bahkan tersenyum saat ditanya mengenai aksinya.

Bocah yang tak diketahui namanya itu mengaku sengaja masuk ke dalam bagasi mobil. Pasalnya, dia ingin ikut perjalanan menuju Tangerang.

Dalam rekaman tersebut, sang bocah menyebut dirinya naik ke bagasi sejak berada di kawasan Terminal Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan bahwa aksinya dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak ada pihak lain yang menyuruhnya.

 

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Topik Artikel :
Taksi Online Nekat Bocah Viral
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