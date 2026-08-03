Viral! Suami Nekat Terjun ke Sumur demi Selamatkan Istri yang Terjatuh saat Berburu Jangkrik

JAKARTA – Viral seorang suami menuai perhatian publik setelah rela mempertaruhkan keselamatannya demi menemani sang istri yang terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar lima meter. Peristiwa yang terjadi saat keduanya berburu jangkrik itu pun viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.

Insiden tersebut terjadi pada 15 Juli di Kota Dongying, Provinsi Shandong. Malam itu, pasangan suami istri tersebut sedang berburu jangkrik di area rerumputan dekat kawasan permukiman, sebuah aktivitas yang menjadi tradisi masyarakat setempat saat musim panas, demikian dilansir dari SCMP.

Berdasarkan laporan Dazhong Daily, sang istri tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam lubang saluran pembuangan yang tertutup rerumputan. Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar lima meter.

Diduga, kondisi rumput yang licin akibat hujan sepanjang hari serta minimnya penerangan di lokasi membuat korban tidak menyadari keberadaan lubang tersebut.

Korban mengalami cedera sehingga tidak mampu memanjat keluar. Melihat istrinya terluka, sang suami memilih turun ke dalam sumur untuk mendampingi dan memastikan kondisinya tetap aman sambil menunggu bantuan datang.