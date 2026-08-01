Rossa Ungkap Arti Nama Anak Perempuannya: Anugerah dari Tuhan

DEPOK – Penyanyi Rossa mengungkap makna di balik nama putri angkatnya, Raina Michaela Al-Mahira. Bagi sang diva, nama tersebut bukan sekadar rangkaian kata, tetapi juga doa dan harapan agar sang buah hati tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, beruntung, serta selalu mendapat berkah dari Tuhan.

Saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini, Rossa menjelaskan bahwa setiap bagian dari nama putrinya dipilih dengan pertimbangan yang matang dan memiliki makna khusus.

Inspirasi nama depan Raina berawal dari tokoh dalam film Bidadari Bermata Bening, yang lagu temanya pernah ia bawakan.

"Raina itu awalnya sih aku suka. Kan aku pernah nyanyi lagu judulnya 'Kanti' untuk film Bidadari Bermata Bening. Karakter utamanya namanya Aina sebetulnya. Terus aku pengennya nyari yang jadi Raina gitu, karena 'R' juga kan. Rossa, Rizky, terus ini 'R' deh, Raina," ujar Rossa.

Ia kemudian menjelaskan makna nama Michaela dan Al-Mahira. Menurutnya, nama tersebut dipilih sebagai doa agar putrinya selalu berada dalam lindungan Tuhan dan tumbuh menjadi perempuan yang baik.