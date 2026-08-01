Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Rossa Ungkap Arti Nama Anak Perempuannya: Anugerah dari Tuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |15:06 WIB
Rossa Ungkap Arti Nama Anak Perempuannya: Anugerah dari Tuhan
Rossa Ungkap Arti Nama Anak Perempuannya: Anugerah dari Tuhan (Foto: Instagram)
A
A
A

DEPOK – Penyanyi Rossa mengungkap makna di balik nama putri angkatnya, Raina Michaela Al-Mahira. Bagi sang diva, nama tersebut bukan sekadar rangkaian kata, tetapi juga doa dan harapan agar sang buah hati tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, beruntung, serta selalu mendapat berkah dari Tuhan.

Saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini, Rossa menjelaskan bahwa setiap bagian dari nama putrinya dipilih dengan pertimbangan yang matang dan memiliki makna khusus.

Inspirasi nama depan Raina berawal dari tokoh dalam film Bidadari Bermata Bening, yang lagu temanya pernah ia bawakan.

"Raina itu awalnya sih aku suka. Kan aku pernah nyanyi lagu judulnya 'Kanti' untuk film Bidadari Bermata Bening. Karakter utamanya namanya Aina sebetulnya. Terus aku pengennya nyari yang jadi Raina gitu, karena 'R' juga kan. Rossa, Rizky, terus ini 'R' deh, Raina," ujar Rossa.

Ia kemudian menjelaskan makna nama Michaela dan Al-Mahira. Menurutnya, nama tersebut dipilih sebagai doa agar putrinya selalu berada dalam lindungan Tuhan dan tumbuh menjadi perempuan yang baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/612/3214190/rossa-HbLc_large.jpg
Rossa Bantah Isu Gagal Oplas: Emang Aku Sejelek Itu Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167664/rossa-y6rM_large.jpg
Momen Rossa Beli Dagangan UMKM: Ayo Jajan dan Saling Bantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/194/3163402/rossa-yZ20_large.jpg
Rossa Nyanyi di Upacara Istana Merdeka, Pakai Suntiang dan Baju Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/31/194/1880333/kata-rossa-senyum-dan-tertawa-bikin-awet-muda-benarkah-mKtaO1VTRL.jpg
Kata Rossa Senyum dan Tertawa Bikin Awet Muda, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/09/194/1562860/sering-plesiran-ke-jepang-rossa-hobi-beli-kosmetik-XIzj7w6Tz1.jpg
Sering Plesiran ke Jepang, Rossa Hobi Beli Kosmetik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/15/194/1542433/lidah-buaya-rahasia-rambut-kuat-rossa-QX2tkvxPvS.png
Lidah Buaya, Rahasia Rambut Kuat Rossa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement