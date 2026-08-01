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Cerita Rossa Kembali Urus Bayi Setelah 17 Tahun: Berasa Lagi Remedial

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |13:05 WIB
Cerita Rossa Kembali Urus Bayi Setelah 17 Tahun: Berasa Lagi Remedial
Cerita Rossa Kembali Urus Bayi Setelah 17 Tahun: Berasa Lagi Remedial (Foto: Instagram)
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DEPOK – Setelah hampir dua dekade fokus membesarkan putra sulungnya, penyanyi Rossa kembali merasakan pengalaman mengasuh balita. Kehadiran putri angkatnya, Raina, membuat pelantun Tegar itu mengaku seperti mengulang kembali pelajaran menjadi orang tua dari awal.

Rossa memiliki putra bernama Rizky Langit Ramadhan yang kini telah berusia 19 tahun. Jarak usia sekitar 17 tahun antara Rizky dan Raina membuatnya merasa harus kembali beradaptasi dengan pola pengasuhan anak kecil.

"Ya ampun Rizky itu kan sekarang 19 tahun ya, berarti itu 17 tahun yang lalu ya alaminya. Dan ternyata tetap seseru itu sih, seru banget. Senanglah mengulang lagi, kayak lagi remedial," kata Rossa saat ditemui di Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Membesarkan Anak Perempuan

Rossa mengaku merasakan perbedaan yang cukup besar antara membesarkan anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, Raina lebih sering meniru kebiasaan sang ibu, terutama saat berdandan maupun memilih pakaian.

"Oh beda banget! Bajunya terutama. Cewek lebih kayak ibunya jadinya kan, kayak ngikut-ngikut, 'Ibu ini apa? Dandan ini apa? Ibu pakai baju bagus mau nyanyi ya? Ade mau ikut Ibu nyanyi,' gitu," ungkapnya.

Meski disibukkan dengan jadwal manggung yang padat, Rossa mengaku tidak merasa kerepotan. Justru, kehadiran Raina membawa kebahagiaan baru bagi seluruh anggota keluarganya, termasuk sang kakak, Rizky, serta kedua orang tua Rossa.

"Bahagia banget. Senang, dia membawa kebahagiaan buat semuanya, keluarga aku, kakaknya (Rizky), mama papa aku. Semua keluarga udah dibahagiakan oleh satu anugerah ini," jelas penyanyi asal Sumedang tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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Topik Artikel :
Parenting anak Anak Artis Rossa
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