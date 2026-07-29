Profil dan Potret Cantik Firly Assyifa, Istri Fajar Alfian yang Baru Juara Japan dan China Open 2026

NAMA Firly Assyifa Camilien tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, sang suami, Fajar Alfian, sukses mengukir prestasi gemilang di dunia bulu tangkis.

Bersama Muhammad Shohibul Fikri, Fajar berhasil meraih gelar juara Japan Open 2026 dan China Open 2026. Prestasi ini menjadikan pasangan ganda putra Indonesia tersebut mencatatkan back-to-back title di dua turnamen bergengsi BWF World Tour.

Di balik keberhasilan Fajar di lapangan, sosok Firly Assyifa turut mencuri perhatian. Parasnya yang anggun serta dukungannya kepada sang suami membuat banyak penggemar penasaran dengan sosok perempuan yang kini mendampingi salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia tersebut.

1. Resmi Menikah dengan Fajar Alfian

Firly Assyifa resmi dipersunting Fajar Alfian pada akhir 2025 setelah keduanya menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama. Pernikahan mereka berlangsung hangat dan dihadiri keluarga serta kerabat dekat.

Rumah tangga keduanya pun semakin mendapat perhatian publik karena Fajar mampu meraih gelar pertamanya setelah menikah di Japan Open 2026. Momen tersebut terasa emosional karena Fajar secara khusus mempersembahkan trofi tersebut untuk sang istri.

Sebagai istri atlet profesional, Firly dikenal selalu memberikan dukungan kepada Fajar. Dia setia mendampingi Fajar saat bertanding, baik di dalam maupun luar negeri.

Dukungan keluarga menjadi salah satu sumber motivasi terbesar bagi Fajar. Ia bahkan mengaku keberhasilan meraih gelar di Japan Open 2026 menjadi hadiah spesial untuk Firly sekaligus buah dari kerja keras mereka selama ini.