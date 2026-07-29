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Profil dan Potret Jeje Slebew, TikToker yang Ngaku Kena Santet

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |10:05 WIB
Profil dan Potret Jeje Slebew, TikToker yang Ngaku Kena Santet
Profil dan Potret Jeje Slebew, TikToker yang Ngaku Kena Santet (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Nama Jeje Slebew kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku mengalami kemunculan memar di beberapa bagian tubuh tanpa diketahui penyebabnya. Selebgram dan TikToker tersebut menduga dirinya menjadi korban santet. Namun, pengakuannya memicu beragam tanggapan dari warganet yang menduga kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan kesehatan dan menyarankan Jeje segera memeriksakan diri ke dokter.

Pengakuan Jeje bermula dari video yang diunggah akun Instagram @bara_ze_. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan sejumlah memar berwarna kebiruan yang muncul di tubuhnya.

"Ini buktinya, gua gak digebugin kok demi Allah," ujar Jeje.

Jeje Slebew Citayam Fashion Week

Jeje mengatakan memar itu muncul tanpa sebab yang jelas dan terus bertambah setiap kali bangun tidur. Menurutnya, kondisi tersebut mulai dirasakan sekitar satu minggu terakhir.

"Sebenarnya ada di dalam badan. Sumpah gue tuh ngerasa setiap bangun tidur tuh numbuh ini, numbuh kayak biru-biru. Ada dari seminggu yang lalu, pas tiba-tiba gua mulai lepas dari yang tadi gua ceritain itu, gak boleh diomongin," katanya.

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