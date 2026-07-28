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Ngaku Disantet, Netizen Curiga Jeje Slebew Kena Autoimun

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:05 WIB
Ngaku Disantet, Netizen Curiga Jeje Slebew Kena Autoimun
Ngaku Disantet, Netizen Curiga Jeje Slebew Kena Autoimun (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Selebgram Jeje Slebew menjadi sorotan usai mengaku tubuhnya dipenuhi memar yang muncul tanpa penyebab yang jelas. Jeje menduga dirinya menjadi korban santet. Namun, pengakuan tersebut justru memicu beragam spekulasi dari warganet yang menilai keluhan itu lebih mungkin berkaitan dengan kondisi medis, termasuk penyakit autoimun, sehingga menyarankan Jeje segera menjalani pemeriksaan ke dokter.

Diketahui, video kondisi Jeje Slebew yang menunjukkan memar di beberapa bagian tubuhnya diunggah oleh konten kreator melalui akun Instagram @bara_ze_. Dalam video tersebut, Jeje memperlihatkan sejumlah memar berwarna kebiruan yang muncul di tubuhnya tanpa penyebab yang jelas.

“Ini buktinya, gua gak digebugin kok demi Allah,” ujar Jeje.

Ia mengaku memar tersebut terus bermunculan setiap bangun tidur. Menurut Jeje, kondisi itu mulai dirasakan sekitar sepekan terakhir.

“Sebenarnya ada di dalam badan. Sumpah gue tuh ngerasa setiap bangun tidur tuh, numbuh ini, numbuh kayak biru-biru. Ada dari seminggu yang lalu, pas tiba-tiba gua mulai lepas dari yang tadi gua ceritain itu, gak boleh diomongin,” lanjutnya.

Ngaku Terkena Santet

Jeje pun mengaku percaya bahwa kondisi yang dialaminya berkaitan dengan santet. Pengakuan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Pengakuan tersebut juga menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Sebagian tidak menampik kemungkinan santet, sementara yang lain menduga memar yang muncul merupakan gejala gangguan kesehatan tertentu.

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Topik Artikel :
santet Jeje Slebew Autoimun
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