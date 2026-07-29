Rambut Bleaching hingga Sering Curling? Jangan Lewatkan Perawatan Ini agar Sehat dan Berkilau

UBAH warna rambut dengan bleaching, membuat rambut bergelombang menggunakan curling iron, atau rutin menggunakan alat styling panas, memang dapat menunjang penampilan. Namun, kebiasaan tersebut juga berisiko membuat rambut menjadi kering, rapuh, bercabang, bahkan mudah patah.

Tentunya, kamu perlu mengimbangi dengan perawatan yang tepat. Agar rambut tetap sehat meski sering menjalani berbagai proses styling, berikut beberapa perawatan yang perlu kamu lakukan.

1. Gunakan Sampo dan Kondisioner Khusus Rambut Rusak

Rambut yang telah melalui proses bleaching atau sering terkena panas membutuhkan perawatan ekstra. Pilih sampo dan kondisioner yang diformulasikan untuk rambut kering, rusak, atau diwarnai.

Produk dengan kandungan seperti keratin, argan oil, protein, atau ceramide dapat membantu menjaga kelembapan sekaligus memperbaiki lapisan rambut yang rusak.

2. Rutin Menggunakan Hair Mask

Hair mask berfungsi memberikan nutrisi lebih dalam dibandingkan kondisioner biasa. Gunakan masker rambut satu hingga dua kali seminggu agar rambut tetap lembut, mudah diatur, dan tidak mudah patah.

Perawatan ini sangat disarankan bagi pemilik rambut bleaching maupun yang sering menggunakan alat styling panas.

3. Jangan Lupa Heat Protectant

Sebelum menggunakan catokan, curling iron, atau hair dryer, aplikasikan heat protectant pada rambut. Produk ini membantu melindungi batang rambut dari paparan suhu tinggi sehingga risiko rambut kering, bercabang, dan patah dapat diminimalkan.