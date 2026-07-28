Ejakulasi 21 Kali Sebulan Turunkan Risiko Kanker Prostat? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA — Frekuensi ejakulasi disebut-sebut memiliki kaitan dengan risiko kanker prostat. Bahkan, sebuah penelitian menyebut pria yang mengalami ejakulasi setidaknya 21 kali dalam sebulan memiliki risiko kanker prostat yang lebih rendah. Namun, benarkah temuan tersebut dapat diartikan sebagai cara mencegah kanker prostat?

Dokter sekaligus edukator kesehatan dr. Adam Prabata kembali membagikan informasi kesehatan melalui akun media sosial X miliknya. Kali ini, ia mengulas hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi ejakulasi dan penurunan risiko kanker prostat pada pria.

Menurut dr. Adam, pria yang mengalami ejakulasi minimal 21 kali dalam sebulan memiliki risiko kanker prostat 31 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang lebih jarang mengalami ejakulasi.

“Minimal 21 kali ejakulasi per bulan menurunkan risiko kanker prostat hingga 31% lebih rendah pada laki-laki,” tulis dr. Adam Prabata.

Ia menjelaskan bahwa ejakulasi yang dimaksud tidak hanya terjadi saat berhubungan seksual, tetapi juga mencakup mimpi basah maupun masturbasi.

“Ejakulasi meliputi saat berhubungan intim, mimpi basah, dan masturbasi,” lanjutnya.

Hasil Penelitian

dr. Adam mengutip penelitian berjudul Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up. Salah satu dugaan mekanisme yang menjelaskan temuan tersebut adalah proses ejakulasi yang membantu mengeluarkan zat-zat tertentu dari kelenjar prostat.