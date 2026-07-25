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Bukan Soal Tinta, Ini Alasan Medis Tato Bisa Permanen

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |07:01 WIB
Bukan Soal Tinta, Ini Alasan Medis Tato Bisa Permanen
Ilustrasi pasang tato. (Foto: dok Magnific/prostooleh)
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JAKARTA - Seni merajah tubuh atau tato kini semakin populer dan lazim dijumpai dalam gaya hidup modern. Meski kerap dianggap sebagai bentuk ekspresi diri dan karya seni personal, keberadaan tato di tengah masyarakat masih sering memicu perdebatan.

Bukan hanya terkait dengan sudut pandang nilai sosial maupun ajaran agama, sifatnya yang permanen kerap membuat banyak orang berpikir puluhan kali sebelum memutuskan melukis kulit mereka. 

Selama ini, anggapan umum yang beredar menyebutkan bahwa sifat permanen tato disebabkan oleh cairan tinta khusus yang meresap kuat dan mengendap abadi di dalam lapisan kulit sehingga sangat sulit untuk dihilangkan.

Namun, pandangan medis ternyata mengungkapkan fakta berbeda. Permanennya tato di tubuh manusia rupanya bukan sekadar karena sifat kimiawi tintanya yang menempel statis.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya membeberkan fenomena medis di balik tinta tato yang bisa bertahan hingga puluhan tahun di tubuh manusia. Penjelasan tersebut berdasarkan pada penelitian ilmiah Danish Study of Twins berjudul “Tattoo Ink Exposure is Associated with Lymphoma and Skin Cancers”.

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