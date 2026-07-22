Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Calon Ayah yang Rutin Olahraga Ternyata Pengaruhi DNA Anak, Ini Faktanya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:05 WIB
Calon Ayah yang Rutin Olahraga Ternyata Pengaruhi DNA Anak, Ini Faktanya
Calon Ayah yang Rutin Olahraga Ternyata Pengaruhi DNA Anak, Ini Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gaya hidup sehat calon ayah ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatannya sendiri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan rutin berolahraga sebelum memiliki anak berpotensi memengaruhi perubahan genetik pada sperma yang berkaitan dengan kesehatan metabolik hingga perkembangan otak calon buah hati.

Fakta tersebut disampaikan dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, melalui unggahan di akun X miliknya. Ia mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas sperma dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, termasuk kebiasaan berolahraga secara rutin.

"Selama ini kita pikir DNA anak cuma warisan gen dari orang tua yang enggak bisa diubah. Namun, penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa sperma ternyata bisa 'dimodifikasi' menjadi lebih baik bila seorang calon ayah melakukan olahraga rutin," ujar dr. Adam.

Penelitian

Ia menjelaskan, penelitian pada tikus menemukan bahwa induk jantan yang rutin berolahraga menghasilkan keturunan dengan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin yang lebih baik. Menariknya, perubahan gen pada sperma tikus akibat olahraga tersebut juga ditemukan pada manusia.

Menurut dr. Adam, penelitian lain juga menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan ayah maupun ibu sebelum proses pembuahan berkaitan dengan perubahan DNA pada anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/611/3230557/olahraga-q0DC_large.jpg
Pakai Makeup saat Olahraga Apakah Bikin Jerawatan? Ini Penjelasan Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/482/3227515/olahraga-UZcv_large.jpg
Olahraga yang Bisa Dilakukan Lansia, Aman untuk Usia 65 Tahun ke Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/482/3227366/hyrox-01OY_large.png
Mengenal HYROX yang Lagi Viral di Kalangan Fitness Enthusiast, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/482/3227228/cinta_laura-veEJ_large.jpg
Deretan Artis Indonesia yang Ikut HYROX Jakarta 2026, dari Luna Maya hingga Cinta Laura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/482/3225705/olahraga-YK9a_large.jpg
Mitos atau Fakta: Orang yang Rajin Olahraga Pasti Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/482/3224547/olahraga-f4bJ_large.jpg
Mitos atau Fakta: Rajin Olahraga Bikin Imunitas Stabil dan Jarang Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement