Calon Ayah yang Rutin Olahraga Ternyata Pengaruhi DNA Anak, Ini Faktanya

JAKARTA - Gaya hidup sehat calon ayah ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatannya sendiri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan rutin berolahraga sebelum memiliki anak berpotensi memengaruhi perubahan genetik pada sperma yang berkaitan dengan kesehatan metabolik hingga perkembangan otak calon buah hati.

Fakta tersebut disampaikan dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, melalui unggahan di akun X miliknya. Ia mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas sperma dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, termasuk kebiasaan berolahraga secara rutin.

"Selama ini kita pikir DNA anak cuma warisan gen dari orang tua yang enggak bisa diubah. Namun, penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa sperma ternyata bisa 'dimodifikasi' menjadi lebih baik bila seorang calon ayah melakukan olahraga rutin," ujar dr. Adam.

Penelitian

Ia menjelaskan, penelitian pada tikus menemukan bahwa induk jantan yang rutin berolahraga menghasilkan keturunan dengan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin yang lebih baik. Menariknya, perubahan gen pada sperma tikus akibat olahraga tersebut juga ditemukan pada manusia.

Menurut dr. Adam, penelitian lain juga menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan ayah maupun ibu sebelum proses pembuahan berkaitan dengan perubahan DNA pada anak.