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Apa Saja Gelar Kerajaan yang Dimiliki Putri Leonor Spanyol?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |23:05 WIB
Apa Saja Gelar Kerajaan yang Dimiliki Putri Leonor Spanyol?
Apa Saja Gelar Kerajaan yang dimiliki Putri Leonor Spanyol? (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Putri Leonor tengah menjadi sorotan setelah penampilannya mengangkat trofi Piala Dunia 2026. 

Sebagai pewaris takhta Kerajaan Spanyol, Leonor menyandang sejumlah gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut adalah beberapa gelar yang dimiliki oleh Putri Leonor.

Daftar Gelar Kerajaan Putri Leonor

  • Putri Asturias (Princess of Asturias), gelar utama yang diberikan kepada pewaris takhta Kerajaan Spanyol.
  • Putri Girona (Princess of Girona), gelar tradisional bagi pewaris Mahkota Aragon.
  • Putri Viana (Princess of Viana), gelar pewaris Kerajaan Navarre.
  • Adipatni Montblanc (Duchess of Montblanc), gelar historis yang melekat pada pewaris kerajaan.
  • Countess of Cervera, gelar kebangsawanan yang berkaitan dengan wilayah Cervera.
  • Lady of Balaguer, gelar tradisional yang terkait dengan wilayah Balaguer.

Sebelum Raja Felipe VI naik takhta pada 2014, Leonor menyandang gelar Yang Mulia Infanta Leonor dari Spanyol. Setelah sang ayah menjadi raja, statusnya berubah menjadi pewaris takhta dan otomatis memperoleh seluruh gelar yang melekat pada posisi tersebut.

Di luar gelar-gelar kerajaan tersebut, Leonor juga menerima gelar kehormatan Putri Angkat Marín, yang diberikan Pemerintah Kota Marín sebagai bentuk penghargaan atas kedekatannya dengan kota tersebut selama menjalani pendidikan militer.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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