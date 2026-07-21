Viral! Kakek Berikan Pelampung Terakhir kepada Cucu Sesaat Sebelum KM Nurul Salsa Tenggelam

SEBUAH kisah mengharukan viral di media sosial. Ada aksi heroik yang dilakukan seorang kakek untuk cucunya dalam peristiwa tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Kakek itu memberikan pelampungnya kepada cucu perempuannya itu. Dia rela menghadapi nasib di tengah kapal yang akan karam tersebut tanpa pelampung.

1. Kakek Berikan Pelampung Terakhir kepada Cucu

Dilansir dari unggahan akun Instagram @lets.talkandenjoy, seorang kakek bernama Umar disebut rela memberikan pelampung terakhir yang tersedia kepada sang cucu. Hal ini dilakukan kakek berusia 80 tahun itu demi memperbesar peluang keselamatan anak tersebut.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 saat KM Nurul Salsa mengalami mati mesin di tengah pelayaran sebelum akhirnya tenggelam. Di tengah situasi panik, Umar memilih mengutamakan keselamatan cucunya dengan menyerahkan pelampung yang ada.

Kabar Umar memberikan pelampung kepada cucunya diketahui usai foto-foto suasana terakhir kapal sebelum tenggelam viral di media sosial. Dalam salah satu foto terlihat, ada kakek umar yang duduk berhadapan dengan cucunya yang sudah mengenakan pelampung.

Tindakan tersebut menyentuh hati banyak warganet. Banyak yang memuji pengorbanan sang kakek yang tetap mengutamakan keselamatan anggota keluarganya meski nyawanya sendiri berada dalam bahaya.