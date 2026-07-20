Profil Marlina Chlara Sesa, Perempuan Asal Papua Pertama Peraih Lisensi Airbus A320

JAKARTA – Nama Marlina Chlara Sesa mencatatkan sejarah baru di dunia penerbangan Indonesia. Perempuan asal Papua ini resmi menjadi perempuan asli Papua pertama yang memperoleh lisensi Type Rating Airbus A320, sebuah sertifikasi yang menjadi syarat bagi pilot untuk menerbangkan pesawat komersial jenis tersebut.

Lisensi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 26 Juni 2026, setelah Marlina menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku.

Prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi bagi Marlina, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua. Keberhasilannya menunjukkan bahwa putra-putri daerah memiliki peluang yang sama untuk berkarier di industri penerbangan, termasuk pada sektor yang membutuhkan kompetensi tinggi.

Apa Itu Type Rating Airbus A320?

Dalam dunia penerbangan, seorang pilot yang telah mengantongi Commercial Pilot License (CPL) belum otomatis dapat menerbangkan seluruh jenis pesawat komersial. Setiap tipe pesawat memiliki karakteristik, sistem, dan prosedur operasi yang berbeda sehingga memerlukan pelatihan tambahan.

Pelatihan tersebut dikenal sebagai Type Rating, yakni sertifikasi khusus yang menyatakan bahwa seorang pilot telah memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengoperasikan tipe pesawat tertentu secara aman.

Salah satu pesawat yang membutuhkan sertifikasi ini adalah Airbus A320, pesawat jet berbadan sempit yang banyak digunakan maskapai penerbangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dengan lisensi tersebut, Marlina kini memenuhi syarat untuk menerbangkan Airbus A320 sesuai ketentuan operasional maskapai yang mempekerjakannya.

Berasal dari Papua Barat Daya