Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Marlina Chlara Sesa, Perempuan Asal Papua Pertama Peraih Lisensi Airbus A320

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |09:10 WIB
Profil Marlina Chlara Sesa, Perempuan Asal Papua Pertama Peraih Lisensi Airbus A320
Profil Marlina Chlara Sesa, Perempuan Asal Papua Pertama Peraih Lisensi Airbus A320 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Marlina Chlara Sesa mencatatkan sejarah baru di dunia penerbangan Indonesia. Perempuan asal Papua ini resmi menjadi perempuan asli Papua pertama yang memperoleh lisensi Type Rating Airbus A320, sebuah sertifikasi yang menjadi syarat bagi pilot untuk menerbangkan pesawat komersial jenis tersebut.

Lisensi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 26 Juni 2026, setelah Marlina menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku.

Prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi bagi Marlina, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua. Keberhasilannya menunjukkan bahwa putra-putri daerah memiliki peluang yang sama untuk berkarier di industri penerbangan, termasuk pada sektor yang membutuhkan kompetensi tinggi.

Apa Itu Type Rating Airbus A320?

Dalam dunia penerbangan, seorang pilot yang telah mengantongi Commercial Pilot License (CPL) belum otomatis dapat menerbangkan seluruh jenis pesawat komersial. Setiap tipe pesawat memiliki karakteristik, sistem, dan prosedur operasi yang berbeda sehingga memerlukan pelatihan tambahan.

Pelatihan tersebut dikenal sebagai Type Rating, yakni sertifikasi khusus yang menyatakan bahwa seorang pilot telah memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengoperasikan tipe pesawat tertentu secara aman.

Salah satu pesawat yang membutuhkan sertifikasi ini adalah Airbus A320, pesawat jet berbadan sempit yang banyak digunakan maskapai penerbangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dengan lisensi tersebut, Marlina kini memenuhi syarat untuk menerbangkan Airbus A320 sesuai ketentuan operasional maskapai yang mempekerjakannya.

Berasal dari Papua Barat Daya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/612/3231202/benny-fqjR_large.jpg
Profil dan Potret Benny Jannah, Aspri Hotman Paris yang Kini Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/612/3229344/bonnie_tyler-mXY4_large.jpg
Profil Bonnie Tyler, Penyanyi Lagu Total Eclipse of the Heart yang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/612/3227885/kim_jin_kyung-QB34_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Artis Kim Jin Kyung, Istri Kiper Timnas Korsel yang Dibully KNetz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/612/3225942/yuriska-c15m_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia, Dilamar Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/612/3223350/nanik_s_deyang-tCzV_large.jpg
Sosok Nanik S Deyang, Perempuan yang Kini Pimpin BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220805/noa_dan_rafael-Y79q_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Noa Van Der Hoeven, Tunangan Striker Timnas Indonesia Rafael Struick
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement