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Viral Challenge Tak Minum Air Putih Setahun, Dokter Angkat Suara!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |06:00 WIB
Viral Challenge Tak Minum Air Putih Setahun, Dokter Angkat Suara!
Challenge tidak minum air putih dalam setahun. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Viral di media sosial unggahan seorang warganet yang mengaku ingin menjalani tantangan tidak minum air putih selama 365 hari atau satu tahun. Dalam unggahan itu ia mengklaim ingin membuktikan bahwa tubuhnya tetap baik-baik saja meski hanya mengonsumsi minuman manis.

Unggahan itu pun menuai banyak perhatian, termasuk dari Dokter Adam Prabata. Melalui akun X miliknya, dr. Adam mengingatkan bahwa tantangan tersebut berbahaya dan tidak boleh ditiru.

“Challenge tidak minum air putih ini berisiko BERBAHAYA,” tulis dr. Adam.

Menurutnya, tubuh manusia tidak bisa menggantikan kebutuhan air putih hanya dengan minuman manis atau berperasa dalam jangka panjang tanpa menimbulkan dampak bagi kesehatan.

“Tubuh manusia tidak bisa menggantikan kebutuhan air putih dengan minuman manis atau berperasa dalam jangka panjang tanpa konsekuensi serius,” jelasnya.

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