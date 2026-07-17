Viral! Istri Dipukuli Suami di Hadapan Bayinya, Netizen Geram

JAKARTA – Sebuah video yang diduga memperlihatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) viral di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Dalam rekaman yang beredar, seorang perempuan diduga menjadi korban penganiayaan oleh suaminya saat anak mereka yang masih bayi berada di lokasi kejadian.

Video tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram Evii Elisa. Pemilik akun menyebut perempuan yang diduga menjadi korban merupakan teman dekatnya.

Selain membagikan video, akun tersebut juga mengunggah sejumlah cerita yang mengklaim bahwa dugaan kekerasan bukan baru pertama kali terjadi. Menurut narasi yang disampaikan, korban disebut telah mengalami perlakuan kasar sejak masa kehamilan hingga setelah melahirkan.

Dalam salah satu unggahannya, pemilik akun mengaku mulai menyadari perubahan sikap temannya ketika mereka bertemu saat menjalani pemeriksaan kehamilan.

"Emang laki-laki biad*b udah nyiks4 teman kecilku ini dari hamil - melahirkan. Pantas waktu kami ketemu di praktik dokter waktu sama-sama cek kehamilan dia berbeda sekali. Biasa temanku ini ceria tapi berubah gak seceria dulu dan mukanya murung, ku pikir karena hormon hamil ternyata karena tekanan dari suaminya."

Dikecam Netizen

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan menuai berbagai tanggapan dari pengguna media sosial. Banyak warganet menyampaikan dukungan kepada perempuan yang diduga menjadi korban serta berharap kasus tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum apabila dugaan yang beredar terbukti benar.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam unggahan maupun dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa tersebut. Informasi yang beredar masih bersumber dari media sosial sehingga kebenarannya belum dapat dipastikan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.