Viral Kisah Suami Istri Menanti Momongan Selama 22 Tahun, Endingnya Langsung Dapat Bayi Kembar

JAKARTA – Kisah haru pasangan suami istri yang akhirnya dikaruniai anak setelah 22 tahun menanti menjadi viral di media sosial. Cerita tersebut dibagikan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Fertilitas, dr. Benediktus A, MPH, Sp.OG(K), melalui akun media sosialnya dan sukses mengundang rasa haru ribuan warganet.

Dalam unggahannya, dr. Benediktus mengaku tak kuasa menahan air mata saat membantu proses persalinan pasangan tersebut. Baginya, momen itu menjadi salah satu pengalaman paling emosional selama berkarier sebagai dokter kandungan.

"Ya ampun... kali ini aku menjalani operasi dengan mata bengkak penuh air mata. Mungkin salah satu alasan Tuhan memanggilku menjadi dokter kandungan adalah agar aku bisa menjadi bagian dari momen ketika doa, pengetahuan, usaha, dan kuasa-Nya bertemu dalam satu mukjizat," tulis dr. Benediktus.

Penantian Panjang

Momen membahagiakan itu terjadi pada 2 Juli 2026. Di ruang operasi, ia membantu proses kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan yang telah lama dinantikan oleh pasangan Mina dan Yusuf.

Pasangan asal Dusun Sumur, Desa Keramat, Sumenep, Madura, itu disebut telah berjuang selama 22 tahun untuk memperoleh keturunan. Perjalanan mereka tidak mudah. Berbagai doa, usaha, dan penantian panjang harus dilalui sebelum akhirnya impian menjadi orang tua terwujud.