Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Kisah Suami Istri Menanti Momongan Selama 22 Tahun, Endingnya Langsung Dapat Bayi Kembar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |07:10 WIB
Viral Kisah Suami Istri Menanti Momongan Selama 22 Tahun, Endingnya Langsung Dapat Bayi Kembar
Viral Kisah Suami Istri Menanti Momongan Selama 22 Tahun, Endingnya Langsung Dapat Bayi Kembar (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Kisah haru pasangan suami istri yang akhirnya dikaruniai anak setelah 22 tahun menanti menjadi viral di media sosial. Cerita tersebut dibagikan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Fertilitas, dr. Benediktus A, MPH, Sp.OG(K), melalui akun media sosialnya dan sukses mengundang rasa haru ribuan warganet.

Dalam unggahannya, dr. Benediktus mengaku tak kuasa menahan air mata saat membantu proses persalinan pasangan tersebut. Baginya, momen itu menjadi salah satu pengalaman paling emosional selama berkarier sebagai dokter kandungan.

"Ya ampun... kali ini aku menjalani operasi dengan mata bengkak penuh air mata. Mungkin salah satu alasan Tuhan memanggilku menjadi dokter kandungan adalah agar aku bisa menjadi bagian dari momen ketika doa, pengetahuan, usaha, dan kuasa-Nya bertemu dalam satu mukjizat," tulis dr. Benediktus.

Penantian Panjang

Momen membahagiakan itu terjadi pada 2 Juli 2026. Di ruang operasi, ia membantu proses kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan yang telah lama dinantikan oleh pasangan Mina dan Yusuf.

Pasangan asal Dusun Sumur, Desa Keramat, Sumenep, Madura, itu disebut telah berjuang selama 22 tahun untuk memperoleh keturunan. Perjalanan mereka tidak mudah. Berbagai doa, usaha, dan penantian panjang harus dilalui sebelum akhirnya impian menjadi orang tua terwujud.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
anak kembar Dokter anak Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/612/3230098/yoo_in_na-XkPx_large.jpg
Viral! Aktris Cantik Yoo In-na Ternyata Jadi Pengisi Suara GPS di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/612/3230106/erling_haaland-mNIh_large.jpg
Viral! Erling Haaland Bawa Pulang Rakun Usai Tampil di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/612/3229889/viral-Tq9a_large.jpg
Viral Foto Seksi Siswa Baru saat MPLS, Netizen: Merusak Nama Sekolah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/612/3229648/wanita_pura_pura_pingsan-JUWG_large.jpg
Viral! Wanita Diduga Pelakor Pura-Pura Pingsan di Jalanan Usai Dilabrak Istri Sah, Sampai Dikepret Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/612/3229496/viral-xlE3_large.jpg
Viral! Perjuangan Istri Bangunkan Suami dari Koma dengan Cara Gigit Jari Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/612/3229533/dokter-PCQa_large.jpg
Usai Viral, Dokter Kecantikan yang Lakukan Body Shaming ke Amanda Zahra Minta Maaf
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement