Anak Lapar Sepulang Sekolah? Ini 5 Ide Camilan Sehat yang Bikin Nagih

SEHARIAN belajar dan beraktivitas di sekolah membuat anak biasanya merasa lapar. Anak pun membutuhkan asupan tambahan sebelum makan malam.

Memberikan camilan yang tepat dapat membantu mengembalikan energi sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Namun, camilan anak sebaiknya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mengandung zat gizi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Berikut beberapa ide camilan sehat yang mudah dibuat di rumah.

Berikut 5 Ide Camilan Sehat yang Bikin Nagih:

1. Pisang Panggang dengan Keju

Pisang merupakan sumber energi yang praktis dan kaya akan nutrisi. Pisang yang dipanggang lalu diberi sedikit taburan keju bisa menjadi camilan manis yang tetap bernutrisi.

Menu ini cocok untuk anak yang menyukai rasa manis. Menu ini cocok untuk anak yang tetap butuh mendapatkan asupan dari buah.

2. Roti Isi Telur

Roti isi telur menjadi pilihan camilan yang sederhana namun mengenyangkan. Karbohidrat dari roti dan protein dari telur dapat membantu mengembalikan energi anak setelah beraktivitas. Tambahkan sayuran seperti selada atau tomat agar kandungan gizinya semakin lengkap.