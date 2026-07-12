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Hangout Bareng Alyssa Daguise, Aaliyah Massaid Tenteng Tas Rp160 Juta

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |09:05 WIB
Hangout Bareng Alyssa Daguise, Aaliyah Massaid Tenteng Tas Rp160 Juta
Aaliyah Massaid dan Alyssa Daguise hangout bareng. (Foto: Instagram Aaliyah Massaid)
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AALIYAH Massaid kembali mencuri perhatian lewat penampilannya saat menghabiskan waktu bersama sahabatnya, Alyssa Daguise. Bukan hanya gaya busananya yang menjadi sorotan, aksesori mewah yang dikenakannya juga sukses menarik perhatian publik.

Apalagi, Aaliyah diketahui tenteng tas mewah. Harganya mencapai Rp160 juta!

Aaliyah Massaid dan Alyssa Daguise

1. Tenteng Tas Mewah

Dalam momen tersebut, Aaliyah terlihat membawa tas dari rumah mode ternama Chanel yang memiliki harga fantastis. Dilansir dari Instagram @fashion__selebriti, tas tersebut merupakan koleksi Métiers d’Art 2026 Maxi Flap Bag in Grained Calfskin & Gold-Tone Metal dengan warna Dark Khaki.

Tas mewah tersebut dibanderol sekitar Rp160,3 juta. Desain klasik dengan sentuhan elegan menjadi ciri khas Chanel, membuat koleksi ini menjadi salah satu item yang mencuri perhatian para pencinta fashion.

Tas Chanel Maxi Flap dikenal dengan siluet ikoniknya yang timeless. Perpaduan material kulit grained calfskin dan detail logam berwarna emas memberikan kesan mewah namun tetap cocok digunakan untuk berbagai kesempatan.

 

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