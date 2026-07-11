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Habis Berhubungan Intim Jangan Malas Bersihkan Alat Kelamin, Ini Bahayanya

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |02:11 WIB
Habis Berhubungan Intim Jangan Malas Bersihkan Alat Kelamin, Ini Bahayanya
Habis Berhubungan Intim Jangan Malas Bersihkan Alat Kelamin, Ini Bahayanya (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Banyak orang langsung beristirahat setelah berhubungan intim tanpa membersihkan area kelamin terlebih dahulu. Padahal, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi akibat bakteri yang masuk ke saluran kemih maupun berkembang biak di area genital.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, mengatakan menjaga kebersihan organ intim setelah berhubungan seksual merupakan langkah sederhana yang penting untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan.

"Infeksi saluran kemih atau ISK mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Setelah berhubungan, bakteri dari area kulit, vagina, maupun sekitar anus bisa terdorong masuk ke dalam saluran kemih. Ini berlaku untuk pria maupun wanita," kata dr. Aditya dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Gejala Infeksi Saluran Kemih

Menurutnya, gejala awal infeksi saluran kemih umumnya terlihat dari rasa ingin buang air kecil terus-menerus meski urine yang keluar sedikit (anyang-anyangan), disertai rasa perih saat buang air kecil.

"Awalnya mungkin hanya anyang-anyangan atau terasa perih saat buang air kecil," ujarnya.

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