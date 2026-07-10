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HOME WOMEN FOOD

Suka Makan Sushi? Ini Dia 7 Manfaat Rumput Laut buat Kesehatan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |09:02 WIB
Suka Makan Sushi? Ini Dia 7 Manfaat Rumput Laut buat Kesehatan
Ilustrasi manfaat rumput laut. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Rumput laut bukan cuma sekadar pelengkap sushi. Sayuran laut ini ternyata padat nutrisi dan mudah banget ditambahkan ke dalam menu makanan sehari-hari, mulai dari salad, sup, hingga smoothies. Menariknya, meski dikonsumsi sedikit saja, nutrisi yang didapat sudah sangat banyak.

Berikut adalah 7 manfaat rumput laut bagi kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah dikutip dari Healthline!

Manfaat Rumput Laut

1. Dukung Fungsi Tiroid

Kelenjar tiroid kamu membutuhkan yodium untuk memproduksi hormon yang mengontrol energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Kalau kekurangan yodium, kamu bisa merasa mudah lelah atau mengalami kenaikan berat badan. 

Nah, rumput laut punya kemampuan luar biasa untuk menyerap yodium langsung dari laut. Ada juga asam amino bernama tirosin di dalamnya yang bekerja sama dengan yodium agar tiroid kamu berfungsi maksimal.

2. Kaya Vitamin dan Mineral

Setiap jenis rumput laut punya kombinasi nutrisinya masing-masing. Hanya dengan menaburkan sedikit rumput laut kering pada makanan, kamu sudah menambah asupan riboflavin, zat besi, tembaga, serta vitamin A, C, E, K, dan folat. Beberapa jenis rumput laut, seperti spirulina, bahkan mengandung asam amino esensial yang lengkap, omega-3, dan vitamin B12.

3. Penuh Antioksidan Pelindung

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